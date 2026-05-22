Gobierno llama a disfrutar el Mundial 2026 cuidando la riqueza natural de México

En elmarco de las actividades rumbo al Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lanzó un llamado a la población para disfrutar la pasión del torneo sin dejar de proteger la riqueza natural y ambiental de México.

A través de una publicación oficial, la dependencia destacó que el país cuenta con una gran diversidad biológica, ecosistemas únicos y una amplia riqueza agrícola que deben preservarse, especialmente ante eventos internacionales que atraerán a millones de visitantes. La campaña busca crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y del consumo responsable durante las celebraciones deportivas.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Debido a ello, el gobierno federal impulsa distintas estrategias para que el evento no solo deje beneficios económicos y turísticos, sino también un legado ambiental y cultural. Entre las acciones se encuentran campañas de protección de recursos naturales, promoción del turismo sustentable y difusión de prácticas responsables entre aficionados y visitantes.

La Secretaría de Agricultura recordó que México alberga cerca del 12 por ciento de la biodiversidad mundial, por lo que proteger los ecosistemas, el agua, los bosques y las especies animales es fundamental para el bienestar de las futuras generaciones. También señaló que las actividades agrícolas sostenibles son clave para conservar el equilibrio ambiental y garantizar la producción de alimentos.

En el mensaje, las autoridades invitaron a la población a adoptar acciones sencillas como reducir el uso de plásticos, evitar tirar basura en espacios públicos y naturales, cuidar el agua y apoyar productos nacionales elaborados de manera sustentable. Además, pidieron valorar la riqueza cultural y natural que caracteriza al país durante las actividades mundialistas.

Especialistas y organizaciones ambientales han advertido que los grandes eventos internacionales pueden generar impactos negativos si no se implementan medidas adecuadas de conservación. El aumento de residuos, la contaminación y el uso excesivo de recursos naturales son algunos de los principales riesgos asociados a este tipo de celebraciones masivas.

Por ello, el gobierno federal también busca promover proyectos relacionados con la agricultura sustentable y la conservación de ecosistemas. Entre los ejemplos mencionados se encuentran prácticas tradicionales como las chinampas de Xochimilco y sistemas agrícolas ancestrales que ayudan a preservar la biodiversidad y reducir el impacto ambiental.

La estrategia forma parte del llamado “Mundial Social”, un programa impulsado por el gobierno mexicano que contempla más de cinco mil actividades culturales, deportivas y turísticas en todo el país rumbo a la Copa del Mundo. El proyecto busca combinar el futbol con actividades educativas, culturales y ambientales para dejar un impacto positivo en las comunidades.

Las autoridades reiteraron que el Mundial 2026 representa una oportunidad para mostrar al mundo no solo la pasión de México por el futbol, sino también la importancia de conservar la naturaleza, las tradiciones y la riqueza cultural del país.