Polémica por Reforma Electoral: ¿en qué consisten las nuevas propuestas, incluida la nulidad de elecciones por intervención extranjera?

Claudia Sheinbaum y Morena proponen reforma electoral Las iniciativas incluyen ajustes a las elecciones judiciales e incisos constitucionales (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió el pasado miércoles una iniciativa de reforma electoral haría ajustes a la reforma judicial aprobada en 2024. A su vez, el grupo parlamentario de Morena envió ayer dos iniciativas, las cuales establecerían la intervención comprobada de países extranjeros como causa para anular los procesos electorales.

¿En qué consisten las iniciativas propuestas por Sheinbaum y Morena?

La iniciativa promovida por la presidenta busca remendar algunos de los defectos que se presentaron en las elecciones judiciales pasadas, entre ellos la baja participación ciudadana. Lo principal es que estas se aplazarían hasta el 4 de junio de 2028, cuando antes estaban previstas para el 2027. Esto para que no choquen con la elecciones intermedias y termine por saturar al Instituto Nacional Electoral (INE).

También destaca que el número de jueces en cada boleta electoral disminuiría y se fortalecería el proceso de evaluación para aspirantes. Los cambios han dado muchos de que hablar, ya que se trata del primer cambio que la presidenta hace a la reforma que llevó a cabo su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Se prevee la aprobación de la reforma en una sesión extraordinaria entre el 26 y el 28 de mayo. Es probable que, con la mayoría de Morena en congreso, esta pase sin problema alguno.

¿Cómo se anularía el proceso electoral con la nueva reforma?

El cambio propuesto por el grupo parlamentario de Morena tienen la meta de evitar la injerencia extranjera en el proceso electoral. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que se añadiría un inciso D al artículo 41 de la Constitución.

El nuevo inciso permitiría que las elecciones sean anuladas si se comprueba intervención extranjera. Esto puede incluir «financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas». Según el coordinador de la banca guinda, esto no se prevé en las normas actuales y facilitaría el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que llegara a existir dicha interferencia.