Marina regulariza el Puerto de Loreto, Baja California Sur como categoría de Puerto de Altura

Puerto de Loreto

La Secretaría de Marina, informó que llevaron a cabo la regularización del Puerto de Loreto, Baja California Sur, otorgándole la categoría de Puerto de Altura. Aseguraron que esta acción del fortalecimiento administrativo y normativo del Sistema Portuario Nacional.

Desde 2006, el Puerto de Loreto se mantenía operando en una condición irregular debido a que recibía embarcaciones en navegación de altura pese a estar habilitado únicamente como puerto de cabotaje, esta regularización permitirá normar las operaciones del puerto de manera oficial, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de abril, con lo que se brindará certeza jurídica a esta regularización.

El 20 de mayo de 2024, la Dirección General de la Administración Portuaria Integral Estatal (API BCS), solicitó a la Marina la regularización del puerto de Loreto como Puerto de Altura, a fin de impulsar el desarrollo económico de la región.

Sumado a esto, la Secretaría de Marina detalló que la oficialización como Puerto de Altura constituye un acto de carácter administrativo que formaliza la operación actual del puerto y da cumplimiento a la normatividad nacional e internacional aplicable. Debido a esto, realizaron tres reuniones, con el fin de aclarar el sentido del decreto, obteniendo satisfactoriamente líneas de acción en respaldo a esta medida.

La Crónica de Hoy 2026