“No puede haber operaciones terrestres conjuntas entre México y EU”: Sheinbaum

Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (@SecMullinDHS)

Reunión Sheinbaum-Mullin — “Lo que planteamos es, y quedó muy claro, que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, colaboración, coordinación y que no hay subordinación", y las operaciones conjuntas en territorio mexicanos para combatir a grupos del crimen organizado no están permitidas por las leyes del país, por lo que “la colaboración tiene que ser en otro marco”, subrayó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, sobre los temas centrales que abordó el jueves con Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS).

“La verdad creo que fue una buena reunión. De ambas partes coincidimos en seguir trabajando, colaborando, pues lo puse ahí en el marco de respeto que tienen ellos hacia México y nosotros hacia Estados Unidos”, resaltó la mandataria al reconocer como positivo este primer acercamiento con el funcionario estadounidense.

La visita de Markwayne Mullin, con dos meses en el cargo y su primer viaje oficial a México, se registra después de la visita realizada en septiembre del 2025 por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio y en medio de tensión entre ambos gobiernos, luego de la denuncia formal del Departamento de Justicia de EU contra diez altos funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Izunza, señalados por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En la misma línea, la Jefa del Ejecutivo federal destacó que “quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”.

Asimismo, refirió que Mullin hizo un “reconocimiento” al trabajo en materia de seguridad por parte de las autoridades mexicanas, a la vez que le planteó hacer “más seguidas” las reuniones bilaterales de entendimiento para que “no haya malos entendidos”.

“Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración. Entonces ese fue el tono de la reunión. Se presentó pues los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando”, indicó.

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