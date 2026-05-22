Sismo en México hoy 22 de mayo: dónde tembló y cuáles fueron los epicentros reportados por el SSN

México amaneció nuevamente con actividad sísmica este viernes 22 de mayo de 2026. A lo largo de la madrugada y las primeras horas del día, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó diversos movimientos telúricos en distintos puntos del país, algo que rápidamente encendió las alertas de todos los mexicanos.

Aunque varios de los movimientos registrados fueron de baja magnitud, el tema alertó debido a que México se encuentra sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán continúan siendo puntos de alta vigilancia por parte de las autoridades.

¿Dónde tembló hoy 22 de mayo en México?

De acuerdo con los primeros reportes del SSN, los sismos registrados este viernes ocurrieron principalmente en regiones del sur y occidente del país, donde históricamente existe mayor actividad tectónica.

Entre los estados donde se detectaron movimientos se encuentran:

Guerrero

Oaxaca

Jalisco

Michoacán

Chiapas

Durango

Algunos de los movimientos tuvieron magnitudes menores, por lo que no ameritaron activación de la Alerta Sísmica Mexicana. Sin embargo, varios usuarios reportaron haber percibido ligeras vibraciones en zonas cercanas a los epicentros.

Epicentros y magnitudes reportadas

Durante este 22 de mayo, el monitoreo sísmico reveló actividad constante en distintos municipios del país. Los reportes preliminares incluyen movimientos superiores a magnitud 3.5 en algunas regiones.

Guerrero sigue siendo una de las zonas más activas

El estado de Guerrero continúa concentrando buena parte de la actividad sísmica nacional. Municipios cercanos a la costa y regiones como Petatlán o San Marcos suelen registrar movimientos frecuentes debido a la interacción de placas tectónicas frente al Pacífico mexicano.

Jalisco y Michoacán también registraron movimiento

En el occidente del país también se reportaron sismos perceptibles. Uno de los movimientos recientes ocurrió cerca de Puerto Vallarta, en Jalisco, mientras que Michoacán volvió a aparecer en los registros del SSN con actividad moderada.

¿Sonó la alerta sísmica?

Hasta el momento, varios de los sismos registrados este viernes no alcanzaron la intensidad necesaria para activar la alerta en ciudades como CDMX. La activación depende de factores como magnitud, profundidad y cercanía con centros urbanos.

Qué hacer durante un sismo

Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y seguir protocolos básicos en caso de temblor:

Identificar zonas de seguridad

Tener lista una mochila de emergencia

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer

No usar elevadores

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales

También se recomienda revisar constantemente aplicaciones oficiales y reportes del Servicio Sismológico Nacional para evitar caer en rumores o noticias falsas.