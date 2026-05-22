México y Unión Europea refuerzan cooperación contra el crimen organizado

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con Kaja Kallas para fortalecer la coordinación entre México y la Unión Europea en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el marco de la cumbre bilateral entre México y la Unión Europea, considerada la primera de este tipo en más de diez años. Durante la reunión, ambas artes hablarán sobre los principales retos de seguridad que enfrentan actualmente tanto en Europa como en México, especialmente en temas relacionados con el tráfico de drogas, armas y las operaciones de grupos criminales internacionales.

A través de redes sociales, García Harfuch informó que el diálogo estuvo enfocado en fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas para combatir las redes delictivas que operan en distintos países. También destacó que el gobierno mexicano continuará trabajando con socios internacionales para reforzar las labores de prevención, investigación y combate del crimen.

Por su parte, Kaja Kallas señaló que la lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es un tema de interés común para Europa y México. La funcionaria europea aseguró que agencias como Europol y las fuerzas de seguridad mexicanas buscan intensificar la cooperación en materia de inteligencia y seguridad.

La reunión ocurre en un contexto internacional marcado por el crecimiento de las redes criminales transnacionales y el tráfico ilegal que afecta a distintos continentes. Además, coincide con los esfuerzos del gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la estrategia de seguridad nacional mediante labores de inteligencia y cooperación internacional.

En esta cumbre también participan la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes sostendrán reuniones con el gobierno mexicano para avanzar en distintos acuerdos políticos, económicos y de seguridad.

Uno de los temas principales de la cumbre es la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cual busca fortalecer la relación comercial y política entre ambas regiones, además de ampliar la cooperación en temas como seguridad, inversión y combate al crimen organizado.

La colaboración entre México y la Unión Europea cobra relevancia debido a que organizaciones criminales han ampliado sus operaciones a nivel internacional, lo que ha obligado a distintos gobiernos a compartir información y trabajar de manera conjunta para frenar delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.