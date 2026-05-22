Imponer visas para Estados Unidos y Canadá es sólo una idea: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum EFE/Presidencia de México (Presidencia de México/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la propuesta de imponer visas sobre las y los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá con el fin de intentar disminuir el impacto de la gentrificación, se trata únicamente de una idea.

La mandataria comentó que el Gobierno de México quiere que las y los extranjeros vengan y se enamoren del país con el objetivo de que cuando se regresen sean capaces de reconocer la grandeza cultural de los paisajes en los que acaban de estar.

Además enfatizó en que es mejor evitar que la imposición de las visas sea vista como un detonante para que se genere algún conflicto con Estados Unidos. Lo que buscan es precisamente no provocar un enfrentamiento, a menos que sea necesario, aún frente a las diferentes opiniones que sostienen en cada nación en relación a las recientes políticas de migración.

“Nosotros no estamos contra el pueblo de Estados Unidos, es más queremos que haya hermandad entre los pueblos”, afirmó Sheinbaum y agregó que “Denunciamos cuando hay políticas, o hay acciones discriminatorias contra nuestros paisanos y paisanas”.

La presidenta también recordó que el intento de hermandad no significa que no México no cuente con límites en temas de la colaboración y la coordinación, ya que se trata de algo que tiene que ver con la defensa de la soberanía.