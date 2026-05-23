SEP busca diálogo con estudiantes del IPN tras toma de instalaciones de Canal Once

La Secretaría de Educación Pública, encabezada por Mario Delgado Carrillo, informó que buscará establecer diálogo con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que mantienen tomadas las instituciones de Canal Once, luego de que surgieran inconformidades relacionadas con presuntas decisiones administrativas dentro del medio público.

El titular de la SEP señaló que la intención es alcanzar acuerdos mediante el diálogo para evitar que el conflicto continúe escalando y afecte las operaciones del canal.

Sin embargo, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantienen tomada la sede de Canal Once rechazaron liberar las instalaciones y exigieron la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como de los titulares de las Secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público, durante el diálogo sostenido con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a quien acusaron de llegar “con las manos vacías” y priorizar el funcionamiento de la televisora sobre sus demandas.

Las protestas comenzaron luego de que estudiantes expresaran su rechazo a cambios internos y exigieran mayor transparencia en la administración de la televisora pública, vinculada históricamente al IPN. Como parte de las manifestaciones, un grupo de alumnos decidió mantener cerradas algunas instalaciones de Canal Once.

Mario Delgado indicó que se buscará escuchar las demandas de las y los estudiantes para encontrar una solución pacífica. También destacó que el diálogo es la vía adecuada para resolver las diferencias y permitir que las actividades se reanuden con normalidad.

Canal Once es uno de los medios públicos más destacados del país y forma parte de la estructura educativa y cultural del Instituto Politécnico Nacional. A lo largo de los años ha mantenido una relación cercana con la comunidad estudiantil de la institución.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuánto tiempo podrían mantenerse tomadas las instalaciones ni si existe una mesa formal de negociación ya instalada entre ambas partes, pues durante más de una hora de intercambio frente a las instalaciones del canal, el estudiantado insistió en que no abrirán hasta recibir respuestas formales por escrito a su pliego petitorio y se presenten las autoridades a las cuales les dirigieron el documento. La situación ocurre en medio de un contexto donde estudiantes de distintas instituciones educativas han exigido mayor participación en decisiones relacionadas con espacios académicos, culturales y de comunicación pública.

El titular de la SEP propuso instalar de inmediato una mesa de diálogo y entregar un “primer borrador” de respuesta al pliego, a pesar de que reconoció que varias exigencias requieren tiempo, presupuesto y procesos administrativos.