¿A qué hora dará Sheinbaum el Grito de Independencia? Horario y dónde ver la ceremonia del 15 de septiembre (Presidencia)

Esta noche, 15 de septiembre, se llevará a cabo el Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del 216 Aniversario.

El evento dará inicio a las 20:00 horas y el protocolo principal comenzará en punto de las 23:00 en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, decorando con las heroínas Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.

Tanto el 15 como el 16 de septiembre no se llevará a cabo la conferencia Mañana del Pueblo.

¿Dónde puede verse el Grito de Independencia?

El evento podrá sintonizarse por distintos medios: televisión abierta, plataformas y canales oficiales, medios públicos.

El horario de sintonización puede varias de acuerdo a cada programación, desde las 20:00 hasta las 22:50 horas.

Televisión abierta.

Canal de Las Estrellas.

Canal 5.

Canal Nu9ve.

Canal Azteca Uno.

Canal Once.

Canal Catorce.

Canal 22.

Plataformas.

Canales oficial de YouTube, X y Facebook del Gobierno de México.

ViX.

Medios Públicos.

Canal 21.

TV UNAM.

IMER.

La ceremonia del Grito de Independencia iniciará a las 23:00 horas.

¿Qué artista se presentará después en el Zócalo?

De manera gratuita como acto principal, el grupo estadounidense de origen mexicano, Intocable se presentará en el Zócalo capitalino.

La presentación está programa a iniciar a las 21:45 horas, se realizará una pausa de las 22:50 horas hasta que se termine el protocolo principal encabezado por la presidenta Sheinbaum.

Posteriormente se continuará con el acto musical.