Horario del Metro CDMX: ¿A qué hora abre este 16 de septiembre?

Metro de la CDMX. Estación San Cosme del Metro CDMX. (Flickr/Creative Commons)

Por medio de sus canales oficiales, el Metro CDMX ha informado sobre el horario especial el 16 de septiembre.

Horario del 16 de septiembre del Metro CDMX

Por motivo de las fiestas patrias, el Metro CDMX operará bajo horario de día festivo. Así lo comunicaron en sus redes sociales. Dicho horario es de de 7:00 a 24:00 horas.

De igual manera, el 16 de septiembre se estará llevando a cabo el Desfile Cívico-Militar en el Zócalo dela CDMX en conmemoración del aniversario 216 de la Independencia de México. El desfile se prevé a dar inicio a partir de las 10:00 horas.

¿Ya abrió la Línea 12 del Metro CDMX?

Además, ya se informó sobre la reanudación del servicio en todas las estaciones de la Línea 12, luego del cierre parcial por trabajos de mantenimiento y prevención con la sustitución del aparato de vía 13-23 entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. La reapertura se preveía para el 17 de septiembre a punto de las 5:00 horas.