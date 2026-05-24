Convoca la presidenta Sheinbaum a “celebrar, conmemorar y defender” a la Cuarta Transformación

Presidenta Sheinbaum Desde Teapa, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a celebrar el próximo domingo, dos años de su llegada a la presidencia, celebración en la que dará su informe Rendición de Cuentas

La jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las y los mexicanos, para que el próximo domingo 31 de mayo se sumen a la celebración de los dos años del triunfo “del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Vamos a cumplir dos años que ganamos la Presidencia de la República”.

Desde Teapa, Tabasco, la mandataria señaló que para que no se tengan que trasladar hasta la ciudad de México, en las plazas de los 32 estados de la República “vamos a conectarnos”, y, abundó, “podamos celebrar conmemorar defender la Cuarta Transformación de la vida pública”, por lo que difundirá su informe “Rendición de Cuentas”.

Asimismo, exhortó a “seguir juntos seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional, porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano”.

Al encabezar la entrega de tarjetas del Bienestar, del Programa de Pensión a los adultos mayores, evento en el que estuvo acompañada de varios integrantes de su gabinete legal y el mandatario estatal, Javier May, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió desde la entidad del sureste mexicano, “Nos juntamos así a la distancia para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública”.

Al tiempo de que refrendó su compromiso con las y los mexicanos, bajo los principios de “no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”, la jefa del Ejecutivo Federal, destacó la importancia de seguir fortaleciendo la transformación y sobre todo los gobiernos del pueblo.

Compartió que en días pasados, platicando con muchos compañeros y compañeras decidió que hará a hacer un informe el domingo 31 de mayo, “pero en vez de que todos vayamos a la ciudad en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe “Rendición de cuentas”, en el cual, señaló, explicará “de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento (de la Cuarta Transformación), al que representamos, por qué el pueblo está contento, porque no hay divorcio entre gobierno y el pueblo”.

Durante su intervención en el evento, en el que la mandataria hizo entrega de tarjetas bancarias a mujeres y hombres mayores beneficiarios del programa de Pensión para adultos mayores, la presidenta Sheinbaum Pardo, aprovechó la oportunidad para enviar un saludo, al ex presidente López Obrador.

“Siempre es hermoso venir a Tabasco, aquí nació nuestro movimiento, con un gran hombre que le mandamos saludos desde aquí hasta Palenque, Andrés Manuel López Obrador”.

“Siempre es un honor estar con Obrador”, indicó en respuesta a la gritería constante de los cientos de asistentes al Estadio de Béisbol Salomón Quintero, desde donde la segunda presidenta emanada de las filas de Morena, y la primera mujer presidenta en la historia del país hizo un recuento de los programas de bienestar que se implementaron durante la pasada administración y a los cuales en su sexenio se les ha dado continuidad.

Asimismo, subrayó otros programas que la propia presidenta Sheinbaum ha puesto en marcha, así como obras de infraestructura que se han venido desarrollando en el país en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos.

En su discurso, la presidenta de México, se refirió a los gobiernos del que ha llamado por calificar como “del periodo neoliberal”, los cuales, dijo como lo ha hecho en diversas ocasiones, se dedicaron a beneficiar sólo a unos cuantos, no viendo por el beneficio del pueblo, con la venta de empresas del gobierno.

“Vendieron todas las empresas de los mexicanos Pemex, y a la CFE casi las venden, no las vendieron porque el pueblo no los dejó, pero fueron 700 empresas por lo menos de los mexicanos que vendieron a privado”.

Todo lo anterior, abundó, a diferencia de su antecesor, quien logró una importante hazaña, señaló, ya que durante su sexenio impulsó programas sociales, obras de infraestructura y sacó a más de 13 millones de personas de la pobreza, así como el reconocimiento de los pueblos originarios y su riqueza cultura.

Comparó que hay países que le dan mucho valor a lo material, “como si la felicidad viniera del dinero. Hay gente que es multimillonaria y es muy triste porque además egoísta, mucha avaricia, porque cuando uno se muere no deja nada”.

En este mismo sentido, la Presidenta Sheinbaum reconoció que todos debemos tener lo esencial, vivir con bienestar, “pero el dinero no es el valor más alto, los mexicanos tenemos algo muy especial que viene de la grandeza cultural que son valores que tienen que ver con el amor como la solidaridad, la fraternidad, la comunidad”.

La presidenta resaltó que siempre existe la posibilidad de que regresen gobiernos como los del pasado, y acusó que sectores de oposición, medios de comunicación y organizaciones extranjeras mantienen campañas contra su gobierno, incluso señaló que hay una cadena de televisión “que es “la más mentirosa”, aunque no dijo cuál, y sólo mencionó que sus mentiras son, porque se le obligó a pagar impuestos.

También criticó la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, -a quien tampoco mencionó por su nombre, invitada por dirigentes del PAN, y reprobó que hubiera venido al país para hacer un homenaje a Hernán Cortés, y rechazó cualquier intento de reivindicar la figura de ese español.