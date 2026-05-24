Un millón de jóvenes han participado en Jornadas por la Paz y Contra las Adicciones: Mario Delgado

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que más de un millón de jóvenes del país, de todos los niveles educativos han participado en las jornadas Por la Paz y Contra las Adicciones

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, enfatizó que desde la primera Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, en 2025, impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han participado más de un millón de estudiantes de todos los niveles educativos.

Señaló lo anterior, al encabezar estas actividades y el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y ¡Futbol!”, con estudiantes, maestros y madres y padres de familia de la escuela primaria “Manuel Sánchez Mármol”, en el municipio de Cunduacán.

Acompañado por la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea Sánchez, Delgado Carrillo señaló que las Jornadas, realizadas los días 22 y 23 de mayo en todo el país, se desarrollan bajo el lema “El cristal te quiebra la vida... aléjate de las drogas, elige ser feliz”, con el propósito de evitar que las y los jóvenes caigan en la trampa de las adicciones que, invariablemente, conducen a la muerte.

Recordó que el objetivo de dichas jornadas es fortalecer a la comunidad y promover, de manera cotidiana, la paz y la cultura.

Dicha estrategia, realizada en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), además de realizarse en escuelas, se desarrolla en más de 200 plazas públicas de todo el país con dinámicas deportivas, pedagógicas, recreativas, comunitarias, artísticas y culturales.

“Hoy venimos a divertirnos, que esta jornada nos convoque a promover la salud, el autocuidado y la vinculación en comunidad, y hacer de la paz, la cultura y el futbol una misma manera de habitar nuestra tierra y nuestra agua”, comentó.

El funcionario federal enfatizó que las referidas jornadas representan no solo una celebración, sino también un recordatorio de que la prevención de las adicciones es posible desde las aulas, gracias al compromiso de maestras y maestros, aunado al hecho de que además se fomenta y fortalece la lectura mediante los maratones.

Al participar en el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y ¡Futbol!”, Delgado Carrillo dijo que hubo décadas en las que la literatura y el futbol se trataron como extraños. No se escribía de futbol. “Aquella distancia hecha de prejuicios se fue disolviendo conforme entendimos que ninguna proeza humana sobrevive sin alguien que la cuente, sin alguien quien la escriba. Toda gesta espera a su poeta, a su cronista, a quien la escribirá para que siga viva en la historia y en la memoria”, agregó.

En la Ciudad de México, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez, encabezó la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones en la Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas”, donde destacó que este esfuerzo se realiza en más de 230 mil escuelas del país como parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Asimismo, resaltó que rumbo al próximo Mundial de Futbol, la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa un “Mundial social” que vincule actividades culturales, educativas y deportivas en todo el país.

La prevención de las adicciones, subrayó, requiere corresponsabilidad entre escuelas, familias y comunidades, y fortalecer el diálogo, la empatía y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y adolescentes, ya que el deporte, la lectura y las expresiones artísticas son herramientas fundamentales para construir una cultura de paz y desarrollo integral.