INE obtiene certificación internacional para el Sistema de Voto Electrónico por Internet

Sistema de Voto Electrónico por Internet

El Instituto Nacional Electoral (INE) obtuvo la certificación para el “Protocolo de Cómputo y Generación de Resultados del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI)” que representa un reconocimiento internacional a sus capacidades en materia de seguridad de la información, al validar que los procesos tecnológicos asociados al voto electrónico cumplen con los más altos estándares globales orientados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información electoral.

El alcance del certificado ISO/IEC 27001:2022 comprende el protocolo utilizado para el cómputo y la generación de resultados de la votación a través del SIVEI, asegurando la protección de la información durante todo este proceso de cómputo y generación de resultados electorales, con lo que se mantienen los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Entre los aspectos más relevantes de esta certificación destacan:

La implementación de 93 controles de seguridad alineados con estándares internacionales.

La adopción de la versión más reciente de la norma ISO/IEC 27001:2022, incluyendo la enmienda climática 2024.

El fortalecimiento de las capacidades institucionales para la protección de información electoral crítica y procesos de votación electrónica.

La certificación, emitida por Global Certification Bureau S.A., tiene vigencia del 21 de mayo de 2026 al 20 de mayo de 2029.