Acude Inzunza a la FGR; declara sin abogado sobre imputaciones por narcotráfico

El senador Enrique Inzunza no se ha dejado ver en público (CUARTOSCURO)

Desaparecido desde hace varias semanas, el senador Enrique Inzunza acudió este martes a declarar a la FGR sobre las imputaciones que le hizo el gobierno de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la FGRMexico el día 23 del mes en transcurso”, informó e su cuenta de X

Lo hizo sin abogado, pues según ha informado el mismo será su defensor.

Poco antes, lo hizo el gobernador con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.”, estableció el legislador quien desde

Desde el 29 de abril que se difundió esa información, Inzunza desapareció de sus oficinas del Sena y solo ha subido información a través de redes sociales. Incluso a diferencia de Rocha Moya, su comparecencia en la FGR no tuvo presencia de medios de comunicación.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, aseveró tras su comparecencia ante la FGR

Inzunza presumió su “rectitud de hombre de la República y de sus leyes” , “con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos”.

Otros personajes, como el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el Fiscal Adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Zaavedra, también fueron citados a la FGR ; y algunos ya están compareciendo.

Castro, exvicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, dijo a la prensa que iba en calidad de testigo y que confiaba en las instituciones.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, entre otros 8 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Los acusados ​​son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla", apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado este miércoles 29 de abril.