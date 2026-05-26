Carlos Slim asegura que EU “necesita” a México y de sus trabajadores

Carlos Slim Helú El empresario habla durante una rueda de prensa afirmó que Estados Unidos tiene una "gran necesidad" de México y de su fuerza productiva en términos económicos

El empresario Carlos Slim Helú, afirmó que Estados Unidos necesita de México y de sus trabajadores para mantener parte de su capacidad productiva, pese al endurecimiento del discurso político y económico impulsado por el presidente Donald Trump.

Durante una conferencia realizada en Ciudad de México, el presidente honorario de Grupo Carso señaló que la economía estadounidense perdió competitividad industrial después de que gran parte de los empleos manufactureros migraran hacia países como China y Taiwán.

“Estados Unidos tiene gran necesidad de México”, sostuvo Slim al hablar sobre la relación económica entre ambos países.

El magnate mexicano consideró que el gobierno estadounidense mantiene una postura “ruda” hacia millones de trabajadores mexicanos que viven en ese país, aunque al mismo tiempo depende de ellos por la falta de mano de obra y por las debilidades de sectores industriales estratégicos.

Como ejemplo, mencionó la industria automotriz, la cual —dijo— ya no tiene la misma fortaleza competitiva dentro de Estados Unidos.

Slim también relacionó esa situación con las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump, incluyendo el aumento de aranceles al acero mexicano y canadiense. Según explicó, los altos costos de producción en territorio estadounidense son parte de la razón detrás de esas decisiones comerciales.

Además, mencionó otros problemas económicos que enfrenta Estados Unidos, como la inflación, las tasas de interés y las diferencias entre Trump y Jerome Powell, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Sobre México, el empresario dijo ver condiciones favorables para que el país pueda crecer económicamente por encima del 1.5 por ciento en el futuro, especialmente por la calidad de su fuerza laboral.

Destacó la participación de mujeres capacitadas en distintos sectores productivos y aseguró que los trabajadores mexicanos son reconocidos por su eficiencia incluso dentro de empresas estadounidenses instaladas en México.

Slim también habló de los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para contener la inflación y mantener estabilidad económica. Recordó las medidas implementadas para evitar aumentos mayores en el precio de las gasolinas durante la crisis petrolera relacionada con la guerra en Irán.

En ese contexto, calificó como “irracional” la reciente baja en la calificación crediticia de México por parte de Moody’s Ratings, aunque reconoció que este tipo de decisiones sí pueden afectar a la economía.

Pese al panorama positivo que describió, el empresario reconoció que el país todavía enfrenta problemas importantes, entre ellos los niveles de pobreza y la situación financiera y productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya producción de barriles diarios consideró muy baja.