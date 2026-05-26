Morena y aliados avalan en comisiones dictamen que pospone la elección judicial hasta 2028

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

Con 29 votos a favor, diputados de Morena, PT y PVEM, aprobaron el dictamen de reformar al Poder Judicial para aplazar la próxima elección de jueces y ministros programada para el 2027, al primer domingo de junio de 2028. En el periodo extraordinario que inicia este miércoles en el Congreso se buscará dar salida a esta iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto fue presentado este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el morenista Leonel Godoy con 11 sufragios en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

El proyecto fue presentado este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el morenista Leonel Godoy con 11 sufragios en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

Ley Monreal

Durante su discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, avanzó la reforma propuesta por Ricardo Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera.

La reforma de Monreal se aprobó por 28 a favor, de Morena, PVEM y PT, y 9 en contra, de PRI, PAN y MC. Fue turnada al pleno en San Lázaro para su discusión y eventual aprobación.