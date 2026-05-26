Buscan a Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM; desapareció en Yautepec, Morelos La estudiante de la UAEM de 15 años habría sido vista por última vez el 24 de mayo en Yautepec (@Fiscalia_Mor)

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el domingo 24 de mayo en el municipio de Yautepec, Morelos.

Tras el reporte de desaparición, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó el Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Michelle Itzayana.

Ficha de búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón

Michelle Itzayana Fuentes Calderón es estudiante del Sistema Universitario de Educación Mixta (SEUM) de la UAEM e hija de Yessica Calderón Segura, académica de la misma casa de estudios en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de Morelos, Michelle Itzayana, de 15 años, tiene como señas particulares: cabello café claro, corto y lacio; ojos negros y rasgados; cejas semipobladas; complexión robusta y mide 1.50 metros.

El día de su desaparición, Michelle Itzayana portaba una sudadera de color azul oscuro con la leyenda en letras blancas “football”, pantalón de mezclilla tipo cargo ancho de color azul claro con bolsas en los costados, tenis de color negro con blanco, y dos pulseras de hilo color rojo, una en cada tobillo.

#FiscalíaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de MICHELLE ITZAYANA FUENTES CALDERÓN de 15 años de edad. pic.twitter.com/ZqwAmZiYH7 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) May 25, 2026

La UAEM se pronuncia sobre la desaparición de Michelle Itzayana

En un comunicado publicado el lunes 25 de mayo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se pronunció sobre la desaparición de Michelle Itzayana, externando su “profunda solidaridad” y acompañamiento hacia la madre de la alumna.

Sobre los hechos, la UAEM señaló que mantendrá el acompañamiento institucional con la familia, además de dar seguimiento con las instancias responsables de la investigación.

“La UAEM mantendrá acompañamiento institucional permanente a la familia y seguimiento con las instancias responsables de la investigación. Asimismo, reitera su total disposición para colaborar en todo lo que sea necesario y contribuir así en la búsqueda y pronta localización. Mantenemos la esperanza de que nuestra alumna sea localizada a la brevedad y pueda regresar con bien a su hogar”.

La desaparición de Michelle Itzayana se suma a la de otras alumnas, también pertenecientes a la UAEM en lo que va de este 2026, como el caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, quien desapareció el 20 de febrero y fue localizada sin vida, o el de Karol Toledo Gómez, desaparecida el 2 de marzo, también encontrada sin vida.