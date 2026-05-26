Anuncia INE para el 13 de junio reposición del examen para el ingreso al SPEN

Examen para el ingreso al SPEN

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el próximo 13 de junio se realizará la aplicación de la reposición del examen de conocimientos del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

La aplicación será en modalidad presencial y mediate instrumetos impresos con el propósito de restituir condiciones homogéneas y garantizar la validez técnica de la evaluación para todas las personas aspirantes.

La desición responde a las incidencias técnicas registradas el 16 de mayo durante la aplicación en la modalidad “Examen desde casa”, las cuales impidieron el desarrollo uniforme, estable y adecuado de la evaluación.

Se estableció que la reposición será integral por lo que todas las personas aspirantes convocadas deberán presentar nuevamente el examen. En ese sentido, al tratarse de una evaluación estandarizada y de alto impacto cuyos resultados determinan el avance a las etapas subsecuentes, se resolvió aplicar una versión distinta del instrumento, con el fin de proteger la confidencialidad de los reactivos y preservar la integridad técnica del proceso evaluativo bajo criterios uniformes para la totalidad de las personas participantes.

A partir de esta determinación, se precisó que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) continuará como instancia responsable de la aplicación del examen de conocimientos, así como del resguardo, custodia y control de los instrumentos impresos, mientras que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional llevará a cabo la coordinación, supervisión y apoyo logístico para el desarrollo de la jornada.