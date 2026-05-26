Banco Bienestar: ¿Se pueden hacer transferencias a otros bancos desde mi cuenta?

Banco Bienestar Los titulares con una cuenta Bienestar ya podrán realizar transferencias bancarias sin necesidad de ir a una sucursal.

El Banco del Bienestar habilitó las transferencias bancarias desde su app a otras instituciones financieras, con su más reciente actualización.

Según información oficial, esta función fue habilitada para beneficiar a los usuarios del sistema, evitando que acudan de manera presencial a las sucursales para realizar su trámite.

Si recibo una beca o apoyo de algún otro programa, ¿también puedo enviar dinero a otros bancos?

Los beneficiarios de este programa federal, así como las becas de diversos niveles educativos, trabajadores del campo que cuenten con el beneficio, las madres de familia y hasta los pensionados, podrán hacer estos movimientos desde sus cuentas digitales.

¿A qué bancos puedo transferir dinero desde el Banco Bienestar?

Podrás transferir a bancos como:

Banamex

BBVA

Santander

Banorte

HSBC

O cualquier banco de México mediante el sistema SPEI. Recuerda que para poder realizar este movimiento deberás tener a la mano los datos bancarios del destinatario, principalmente la CLABE interbancaria.

Con esta nueva actualización también podrás consultar tus movimientos recientes, consultar tu saldo o depósitos recibidos.

¿Cuál es el monto máximo que puedo traspasar a otros bancos desde el Banco Bienestar?

Para evitar los fraudes a través de este nuevo servicio, las autoridades destinaron el monto máximo diario de 1,500 pesos mexicanos.

Pasos a seguir para usar la banca desde mi celular

Para poder realizar cualquier trámite, es necesario que te cerciores de que la app oficial esté instalada en tu dispositivo móvil. Si aún no la tienes, la puedes descargar desde tu App Store o Play Store.

Un vez en tu celular, debes registrar tu cuenta proporcionando los datos que te solicita el sitio y tener a la mano:

Los 16 dígitos de tu tarjeta

Número telefónico

NIP del plástico

Y generar la contraseña de acceso

Recuerda que cada vez que uses la aplicación es necesario cerrarla, sobre todo si la usas en dispositivos compartidos.