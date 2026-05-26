México vive un “momento iberoamericano”; destaca SRE relación con España y la Unión Europea

Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez (EFE)

México busca fortalecer su posición internacional a partir de nuevos acuerdos comerciales, relaciones diplomáticas y vínculos empresariales con Europa y América Latina. Así lo afirmó este martes el canciller Roberto Velasco durante el Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), realizado en la capital del país.

En el encuentro, que reunió a empresarios, autoridades, representantes diplomáticos y organismos internacionales bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el país atraviesa “un momento auténticamente iberoamericano”, marcado por el acercamiento con España y por la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE).

Velasco señaló que uno de los hechos recientes que reflejan esta etapa fue la reunión que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en Barcelona con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además de encuentros con otros mandatarios latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

De acuerdo con el canciller, durante esas conversaciones se abordaron temas relacionados con la democracia y la cooperación regional. También destacó que el diálogo entre México y España ha permitido construir una relación más cercana alrededor de la historia compartida entre ambos países, incluyendo el reconocimiento de las comunidades indígenas como parte viva de la identidad mexicana.

El funcionario agregó que este acercamiento también se fortaleció con la reciente visita a México del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

Comercio e inversiones

Durante su participación, Velasco vinculó este escenario diplomático con la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE), vigente desde el año 2000.

Explicó que este nuevo esquema permitirá ampliar el acceso preferencial a un mercado de alrededor de 450 millones de personas y facilitará la reducción de aranceles en gran parte del comercio bilateral.

Según dijo, el objetivo es que continúen creciendo las inversiones europeas en México y se fortalezca la integración productiva entre ambas regiones.

El canciller también destacó la participación de México en organismos y bloques regionales como la Alianza del Pacífico, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

En ese contexto, aseguró que México mantiene una relación cercana con Uruguay, país que actualmente encabeza la Celac.

Velasco afirmó que México se encuentra en una posición estratégica por sus acuerdos comerciales y su conexión con distintos mercados internacionales.

Explicó que el país tiene acceso preferencial a más de 50 naciones, lo que representa más de mil 500 millones de consumidores en distintas partes del mundo.

Además, defendió la estabilidad económica mexicana al mencionar factores como la fortaleza del peso, el tamaño del mercado interno y la relación entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB).

Al cierre de su participación, el canciller aseguró que México continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera y para ampliar el comercio con países de Iberoamérica y Europa.

“Nos sentimos muy orgullosamente y con un cariño fraterno al centro de esta relación iberoamericana”, expresó el funcionario durante el encuentro empresarial.