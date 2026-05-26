Se privilegiará diálogo con CNTE, anuncian Segob y SEP

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública informaron que, desde el fin de semana, se mantuvieron conversaciones con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la seccional magisterial de Oaxaca que ha comenzado bloqueos y plantones en CDMX.

Las primeras pláticas buscan garantizar condiciones de seguridad, menos afectación a la ciudadanía y, además, previnir contingencias en las manifestaciones.

El Gobierno de la Ciudad de México que encabeza Clara Brugada llevó a cabo una inspección en la plancha del Zócalo con representantes de la XXII, para que pudieran verificar la realización de maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas mediante grandes grúas y otros equipos.

Los maestros disidentes habían señalado su intención de instalar un plantó allí y aludieron a que las vallas estaban destinadas a impedir su paso, “se les comunicó que representaba una situación de riesgo que se realizaran actividades con grandes grupos de personas en ese sitio, por lo que se les plantearon diversas alternativas de lugares”, señaló la autoridad federal.

Asimismo, se informa que hoy se llevará a cabo una mesa de diálogo a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobernación, con la participación de su titular, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, así como con representantes de la CNTE, a fin de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo.

El Gobierno de México reitera que permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos.

Finalmente, hacemos un llamado a privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional, en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto.