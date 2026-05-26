Si FGR “no hace las cosas bien” en caso Sinaloa, tendrá “un enorme impacto” para México: Javier Corral

Enrique Inzunza se reunión el fin de semana pasado con Javier Corral Se reunieron en un Club en Culiacán

Tras su encuentro hace unos días con el senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de vínculos con el Carte de Sinaloa, Javier Corral Jurado, consideró que su compañero debe presentarse en el Extraordinario y advirtió que la FGR tiene que actuar con transparencia y autonomía en el caso Sinaloa y los acusados, pues “si no hace las cosas bien” tendrá “un enorme impacto”.

“Es un reto mayúsculo para México, el movimiento y para la presidenta Sheinbaum”, alertó

Corral advirtió que si la FGR no hace las cosas bien e investiga hasta el fondo y las últimas consecuencias, “esto puede ser un demérito con enorme impacto”.

“Se debe demostrar que hay voluntad política del Estado para entrar al fondo de esas investigaciones”, estableció

Corra explicó su encuentro con Inzunza y recalcó que “no mete las manos al fuego por nadie”

“Yo no puedo decir si es inocente o no, yo lo que digo es que este es un asunto de la mayor importancia para el país que debe aclararse, el propio Inzunza ha ofrecido que será su propio abogado, ha dicho que llevará su propia defensa, él defiende su inocencia frente a las acusaciones, pero eso no lo vamos a dirimir ni yo, ni Inzunza, lo va a dirimir el ministerio público”, estableció

Entrevistado en el Senado, Corral Jurado consideró que Inzunza debería presentarse a sus tareas parlamentarias o bien solicitar licencia aunque ese es su potestad.

“Él tiene que tomar una definición en ese sentido y tiene un periodo extraordinario en puerta, respetaremos su decisión pero sería bueno que se presentara”, consideró

Javier Corral explicó su encuentro con Enrique Inzunza, sobre quien pesan acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de tener vínculos con el crimen organizado en Sinaloa.

“ Habíamos quedado de reunirnos y no habíamos tenido la oportunidad de verlo, yo voy frecuentemente a Mazatlán en Sinaloa, porque allá tengo una villa y allá entreno los fines de semana, porque aunque ustedes no lo sepan soy nadador de aguas abiertas y allá voy a entrenar con regularidad y habíamos quedado de vernos y no habíamos podido vernos porque no había ido, y una vez que fui le dije voy a ir para allá y espero que nos veamos…”

Indicó que en encuentro fue en un restaurante público y no fue a escondidas

“ Lo hice no en un ambiente de escondite, ni de nada, sí era un club privado pero era un restaurante público, ahí puede entrar la gente, un restaurante que tiene alrededor de 40 mesas una cosa así, estaba el restaurante a la mitad, de hecho hay muchas versiones mentirosas o interesadas en cómo se dió el encuentro, hay quien ha dicho que un convoy de no sé cuántas camionetas fuertemente armados fueron a recogerme al aeropuerto de Culiacán, pues les puedo decir que el único estaba ahí para recibirme era Inzunza”, explicó

El legislador reveló que el propio Inzunza intentó acudir a las sesiones de la comisión permanente pero no se lo permitieron.

“ Yo le pregunté que qué iba a hacer en relación con la función, de hecho él me comentó que había querido venir a la Comisión Permanente pero que habían platicado, considerado que no se debía prestar a un golpeteo que distrajera los asuntos del congreso con su sola presencia, pero me dijo que sí estaba pensando venir al periodo extraordinario”, indicó