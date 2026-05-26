Instituciones de educación superior alinean acciones nacionales a favor del desarrollo integral de jóvenes

Reunión ANUIES Luis González Placencia, secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ratificó la plena disposición y colaboración de las universidades afiliadas, para abordar los temas prioritarios relacionados con el futuro educativo de las y los jóvenes de nuestro país

Luis González Placencia, secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ratificó la plena disposición y colaboración de las universidades afiliadas a la ANUIES para abordar los temas prioritarios del futuro educativo en nuestro país.

Señaló lo anterior, en el marco de la reunión mensual de trabajo, en la que, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó las actualizaciones de la plataforma SaberesMX y el curso “SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones”, herramientas clave para la formación y el cuidado de los estudiantes.

En el encuentro que se llevó a cabo de manera híbrida en la Escuela Normal del Estado de México, se destacaron importantes logros y proyectos en curso como la enseñanza del inglés, del que se presentaron los resultados del proyecto estratégico sobre las capacidades de las Instituciones de Educación Superior (IES) en la enseñanza de este idioma.

En su oportunidad, Luisa Obrador Garrido Cuesta, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó los avances para brindar cobertura de acceso a servicios de salud para estudiantes.

A su vez, Gabriela Rodríguez Ramírez del Consejo Nacional de Población (CONAPO), invitó a participar en la convocatoria del primer concurso de Ideas “Vida plena en todas las etapas”, del 1º de junio al 31 de julio próximos, para promover propuestas de comunicación innovadoras desarrolladas en el ámbito educativo, que contribuyan a una narrativa positiva sobre el envejecimiento con perspectiva de derechos humanos, enfoque intercultural e intergeneracional.

Asimismo, el Titular del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), Abraham Carro, y Gabriela Medina, directora de Investigación y Estudios sobre la Juventud, informaron los resultados del Maratón de Lectura realizado a nivel nacional, en el que participaron más de un millón de jóvenes estudiantes, e invitaron a participar en la Campaña Nacional “#En la escuela Nos Ciudamos”, que tiene la finalidad de reforzar el sentido de la comunidad, pertenencia y bienestar en las instituciones de educación superior.

Se resaltó que con todas las acciones mencionadas, el Gobierno Federal y las instituciones educativas de nivel superior refrendan su compromiso con la construcción de un entorno seguro, innovador y saludable para las nuevas generaciones.