Semarnat instala el Grupo Sectorial de Información Ambiental

Durante la primera sesión del Grupo Sectorial de Información Ambiental (GSIA), encabezada por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, se presentó la Estrategia Sectorial de Información Ambiental (ESIA) 2026-2030, instrumento rector para articular las acciones sectoriales en materia de información ambiental, estadística y geográfica, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones, la planeación territorial y el acceso público a la información ambiental.

La secretaria Bárcena destacó que “la instalación de este Grupo Sectorial de Información Ambiental representa un paso decisivo hacia una nueva manera de construir, coordinar y aprovechar la información ambiental en México”. Subrayó que “la información ambiental no es un asunto meramente técnico, sino un elemento central del ciclo de la política pública”.

La titular de la Semarnat también resaltó la importancia de consolidar mecanismos de coordinación permanentes entre las instituciones generadoras de información ambiental y enfatizó que contar con información integrada permitirá fortalecer la protección del patrimonio natural del país.

“Nunca antes había existido un espacio institucional de esta naturaleza dentro del sector ambiental, lo que buscamos es construir una visión común del conocimiento ambiental del país”, remarcó.

En ese sentido, señaló que la información ambiental constituye una herramienta estratégica frente a los desafíos actuales asociados a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico. “La información ambiental se convierte en un bien público estratégico, sin información no puede haber participación real y tampoco puede haber justicia ambiental”, afirmó.

La Estrategia Sectorial de Información Ambiental 2026-2030 plantea, entre sus principales objetivos, consolidar un espacio sectorial de diálogo y consenso; integrar y actualizar los inventarios de información ambiental estadística y geográfica; fortalecer el marco normativo relacionado con la información; optimizar la interoperabilidad entre los sistemas de información del sector; y mejorar la difusión y el aprovechamiento social de los productos de información generados por el sector ambiental.

Participaron en esta primera sesión, el director de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Rolando Ocampo Alcántar; el director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Rodolfo Orozco Gálvez; el director general de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental de la Semarnat, César Rodríguez Ortega; así como representantes de las Subsecretarías, Unidades Coordinadoras, Órganos Desconcentrados y Organismos Sectorizados de la Semarnat, entre ellos Conafor, Conagua, Conanp, IMTA, INECC, Profepa, ASEA y Conabio.