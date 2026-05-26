Guardia Nacional ya podrá aplicar multas en carreteras federales

Elementos de la Guardia Nacional (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Desde este 26 de mayo del 2026, la Guardia Nacional (GN) quedó facultada para aplicar multas en carreteras federales, luego de la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con este cambio, la corporación adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) asumió oficialmente varias atribuciones que antes correspondían a la desaparecida Policía Federal en materia de tránsito y vigilancia carretera.

Entre las nuevas funciones está la posibilidad de levantar boletas de infracción a conductores que incumplan el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Además de aplicar sanciones, los elementos de la Guardia Nacional también podrán realizar tareas de inspección, vigilancia y seguridad en vías federales, así como colaborar con autoridades ministeriales en casos de delitos flagrantes.

El decreto también establece que los agentes podrán verificar la velocidad de los vehículos y revisar las condiciones de los operadores del autotransporte federal y privado.

En caso de detectar a un conductor manejando bajo los efectos del alcohol, los oficiales tendrán facultades para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Las nuevas atribuciones también alcanzan a pasajeros y peatones. Por ejemplo, las personas que saquen parte del cuerpo por las ventanas, arrojen basura en carretera, consuman bebidas alcohólicas dentro del vehículo o desciendan de una unidad en movimiento podrán recibir multas.

En el caso de los peatones, la Guardia Nacional podrá emitir amonestaciones verbales cuando no respeten señales de tránsito o semáforos.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal fue publicado originalmente en noviembre de 2012, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y desde entonces no había sido modificado.

Con esta actualización, el gobierno federal busca que la Guardia Nacional concentre las tareas de vigilancia y control en las carreteras federales del país.