Primera etapa de credencialización del Servicio Universal de Salud para que la población pueda ser atendida sin importar su derechohabiencia

Eduardo Clark FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Administrador Prueba)

El Servicio Universal de Salud, estrategia del Gobierno Federal, va a entrar en vigor a partir del primero de enero del 2027 y la manera de poder ser acceder la atención va a ser con la obtención de la credencial. El registro comenzó hace seis semanas y va a estar abierto hasta el 14 de noviembre.

El proceso de credencialización consiste en acudir al modulo más cercano para el registro para que entre 4 a 6 semanas después la Secretaría del Bienestar se ponga en contacto con la persona interesada para avisarle que ya puede ir a recoger su credencial. A continuación, de manera opcional, está la posibilidad de descargar la aplicación oficial.

Uno de los beneficios de la credencial será la atención universal de emergencias médicas en el hospital que se encuentre más cercano, independientemente de la derechohabiencia de cada quien hasta que el paciente se encuentre estable.

Una de las principales causas de muerte en México son los infartos por lo que también se trata de una de las prioridades del Servicio Universal de Salud.

En caso de lo que se conoce como Código cerebro, es decir infartos cerebrales, con la credencial se va a poder ir al hospital en el que la atención se de de manera más rápida y eficiente.

Si la derechohabiencia de alguien llega a cambiar, por ejemplo si pasa del IMSS al ISSSTE, las y los pacientes van a contar con la posibilidad de seguir siendo atendidos en el lugar donde se les dio el primer diagnostico para no tener que comenzar una nueva ruta de diagnostico que rezague el tratamiento.

Las vacunas que se incluyan en el Plan de Vacunación Universal, entre las que se encuentran las del covid y el neumococo, van a estar disponibles en todos los centros de salud.

Uno de los elementos más importantes de la iniciativa, de acuerdo a Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, es el que busca que el personal del programa Salud Casa por Casa le pueda recetar medicamentos a la gente mayor desde sus domicilios. El 26 de mayo, como parte de una primera versión, se llevó a cabo este proceso en el Estado de México y el objetivo es que al finalizar el año las 32 entidades federativas del país tengan acceso a dicho trato. El esquema está conformado por 22 medicamentos que atienden a las enfermedades más presentes en México tal y como la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia.

Para esto, cuando alguien reciba una receta van a poder acudir a una red de espacios para recibir los medicamentos de una forma gratuita. Uno de los puntos serán todas las tiendas de alimentación para el Bienestar en las zonas rurales; se tienen contempladas más de 5,500.

En el caso de los que viven en una zona urbana, el servicio va a estar disponible en los centros de salud y en las unidades de medicina familiar con dispensadores automatizados que garantizan el abasto.

Dado el supuesto de que una receta no sea surtida en alguno de los puntos ya mencionados, igualmente va a existir una red de farmacias para atender a quienes necesiten obtener sus medicamentos.