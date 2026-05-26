Isaí Martínez: el sobrino del “Chapo” que fue detenido en 2008 en un pacto con García Luna y capturado de nuevo en 2026

Isaí Martínez El sobrino de 'El Chapo' ya había sido capturado en 2008, pero nunca se informó oficialmente de su escape o liberación.

Este martes 26 de mayo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó de la captura de Isaí Martínez Zapeda, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien ya había sido capturado en el año 2008 en un operativo que habría sido parte de una negociación entre el Cártel de Sinaloa y el entonces titular de la SSP, Genaro García Luna, para la liberación de Iván Archivaldo Guzmán, quien es el único de “Los Chapitos” que no se encuentra actualmente bajo custodia de los Estados Unidos.

¿Cuándo capturaron por primera vez a Isaí Martínez, el sobrino de El Chapo?

Isaí Martínez Zepeda, identificado por las autoridades como presunto sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue detenido el 21 de junio de 2008 durante el llamado “Operativo Conjunto Culiacán-Navolato” en Culiacán, Sinaloa. La captura ocurrió en el fraccionamiento Urbi Quintas, sobre la avenida de Las Torres, cuando agentes federales le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, un rifle AK-47, cartuchos útiles, radios de comunicación y una camioneta Chevrolet pick up modelo 2008.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México y días después ingresado al penal federal del Altiplano, acusado de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, en los registros y comunicados oficiales consultados no existe información pública clara que precise la fecha exacta en la que recuperó su libertad antes de la captura reportada este 26 de mayo.

¿La primera captura de Isaí Martínez fue una negociación del Cártel de Sinaloa con Genaro García Luna?

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, en su libro “El Licenciado”, donde relata los presuntos vínculos criminales que estableció Genaro García con grupos del crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón, habla de que la primera captura fue una “moneda de cambio” para la liberación de uno de “Los Chapitos”.

Iván Archivando Guzmán, uno de los hijos de ‘El Chapo’ fue capturado en el 2005 en Zapopan, Jalisco y llevado a la prisión del Altiplano en el Estado de México.

Lemus, recupera un testimonio de un escolta miembro del Cártel de Sinaloa, quien le afirmó que, apenas un mes después de esta captura, Genaro García Luna se reunió con Ismael ‘El Mayo’ Zambada y con el propio ‘Chapo’ Guzmán para negociar la posible liberación de Iván Archivaldo. Según esta entrevista, García Luna habría accedido a reducir los cargos y a negar su extradición a los Estados Unidos a cambio de una suma cercana a los cinco millones de dólares.

Años más tarde, habría ocurrido una segunda negociación, en la que el hijo de Guzmán Loera habría sido liberado a cambio de que el Cártel de Sinaloa entregara a otros operadores menores del grupo criminal, entre ellos, Isaí Martínez Zepeda.

Iván Archivaldo fue liberado finalmente en abril de 2008 luego de que un juez federal ordenara su excarcelación, acusando “falta de pruebas”. Actualmente, uno de los “Chapitos” que se encuentra prófugo de la justicia, mientras que Ovido Guzmán y Joaquín Guzmán se encuentran detenidos en los Estados Unidos.