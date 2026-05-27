Sheinbaum envía al Senado nuevos nombramientos diplomáticos para que sean ratificados

Nombramientos presidenciales

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió al Senado de la República cuatro nombramientos diplomáticos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su ratificación, en una movida con la que el Gobierno federal busca reforzar áreas clave de la política exterior mexicana y la atención a connacionales en el extranjero.

Entre las propuestas destaca la de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, uno de los cargos más importantes dentro del servicio diplomático mexicano por la relación política, económica y migratoria entre ambos países.

La dependencia federal informó que los perfiles enviados tienen la instrucción presidencial de defender los intereses nacionales y mantener una relación cercana con las comunidades mexicanas fuera del país.

Roberto Lazzeri, embajada de México en Estados Unidos

Actualmente, Roberto Lazzeri Montaño se desempeña como director general de Nacional Financiera (NAFIN) y Bancomext. Además, ha ocupado distintos cargos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde fue jefe de Oficina de Coordinación del titular de la dependencia y también director general de Deuda Pública.

Es licenciado en Economía y ahora espera el proceso de comparecencia y ratificación en el Senado para asumir la representación diplomática mexicana en territorio estadounidense.

Cristina Planter Riebeling

Otro de los perfiles enviados fue el de Cristina Planter Riebeling, propuesta para ocupar la Subsecretaría para América del Norte. Actualmente ya estaba encargada de esa área y también funge como directora general de Estrategia Diplomática desde 2021.

Planter Riebeling forma parte del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y ha trabajado en organismos regionales americanos y en el Consulado de México en Milwaukee. Cuenta con estudios en Relaciones Internacionales y una maestría en Economía Internacional y Asuntos Internacionales por la Universidad Johns Hopkins.

Pedro Blanco Pérez, Palestina

También fue enviado el nombramiento de Pedro Blanco Pérez como embajador de México en India. El diplomático pertenece al SEM y anteriormente encabezó la Oficina de Representación de México en Palestina. Además, tuvo adscripciones en Emiratos Árabes Unidos, Corea, Singapur y el Consulado de México en Albuquerque.

Alicia Buenrostro, Países Bajos

La cuarta propuesta corresponde a Alicia Buenrostro Massieu, planteada para convertirse en embajadora de México en Países Bajos.

Actualmente se desempeña como representante permanente alterna de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Dentro de su trayectoria diplomática también destacan cargos en las embajadas mexicanas de Reino Unido, Estados Unidos y España, además de haber sido cónsul general en Hong Kong y embajadora en Austria.

Ratificación

La SRE señaló que las cuatro propuestas ya fueron enviadas oficialmente al Senado de la República, donde deberán pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de concretarse.

Las comparecencias y dictámenes quedarán ahora en manos de los senadores, quienes definirán si los perfiles propuestos por Claudia Sheinbaum asumen finalmente las nuevas responsabilidades diplomáticas.