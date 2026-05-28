“¡Anda ped…!”, ¿quién es el diputado de Morena señalado por la oposición de llegar con unas copitas de más? Un diputado de Morena fue acusado de estar en estado de ebriedad en San Lázaro tras una disputa con otro diputado

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García, de Morena, fue acusado de estar en estado de ebriedad tras un altercado con el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla en San Lázaro.

Durante la tarde de este jueves 28 de mayo, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se observaba al legislador veracruzano Zenyazen Escobar García intentando iniciar una pelea con el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla.

En una de las imágenes compartidas se muestra a compañeros del diputado intentando tranquilizarlo, mientras los demás legisladores le gritaban que se encontraba ebrio.

Tras el altercado, los legisladores presentes en la Cámara de Diputados en San Lázaro comenzaron a exigirle a Zenyazen Escobar García una prueba de antidopaje.

¿Cómo inició la pelea entre Zenyazen Escobar García y Carlos Gutiérrez Mancilla?

Tras la viralización de los videos donde se muestra al diputado Zenyazen Escobar García intentando iniciar una pelea con Carlos Gutiérrez Mancilla, un nuevo video mostró el momento exacto del inicio del altercado entre ambos.

En el video se escucha a Carlos Gutiérrez Mancilla decirle a Zenyazen Escobar García: “p*nche estríper, trepador”, a lo que el diputado veracruzano responde quitándose su sombrero y poniéndose en posición de pelea.

¿Qué dijo el diputado Zenyazen Escobar García sobre las acusaciones de estado de ebriedad que se le hicieron?

Ante los hechos sucedidos en la Cámara de Diputados, ya tranquilizado, Zenyazen Escobar García solicitó que le revisaran su vaso de agua para que determinaran si había alcohol y que, de no haberlo, pedía que se le ofreciera una disculpa.

Más tarde, en sus redes sociales, Zenyazen Escobar García señaló que fue el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla quien lo provocó.

¿Quién es Zenyazen Roberto Escobar García?

Zenyazen Roberto Escobar García es diputado por el partido Morena en Veracruz para el distrito 16 (Córdoba), cuenta con una maestría y tiene preparación académica en Ciencias de la Educación.

Además de su cargo como diputado, también se desempeñó de 2018 a 2021 como Secretario de Educación en Veracruz.