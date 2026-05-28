Avalan diputados reforma que anula elecciones por intervención extranjera; acusa oposición ambiguedad

Los diputados avalaron la reforma de Ricardo Monreal para anular elecciones por intervención extranjera (Daniel Augusto, Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves 28 de mayo, en lo general y en lo particular, la reforma electoral impulsada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal, para anular las elecciones en casos de intervención extranjera.

Con 307 votos a favor, 127 en contra y una abstención, la mayoría morenista y sus aliados del PT y PVEM aprobaron la reforma que modifica el artículo 41 de la Constitución para anular una elección en México por intervención extranjera.

“Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, detalló Monreal Ávila

La iniciativa ya fue recibida en la Cámara de Senadores para ser analizada y discutida a partir de este día en las comisiones y se espera sea aprobada en las próximas horas.

El bloque oficialista justificó que la iniciativa pretende proteger la soberanía electoral de México y evitar escenarios de injerencia extranjera, particularmente de gobiernos o actores internacionales que intenten influir en los resultados electorales, como ha ocurrido en otros países de la región.

En tanto la oposición a través de la diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo alertó sobre la ambigüedad de esta reforma pues no se aclara la manera en que se demostrará dicha intervención.

“Nos preocupa mucho la ambigüedad que existe en el término de intervención de individuos, de organizaciones o gobiernos extranjeros”, señaló

Esta reforma suma una cuarta causal para anular elecciones en México. Actualmente, la ley contempla otras causales para invalidar elecciones en México: Exceder el tope de gastos de campaña en 5 por ciento, compra o adquisición ilegal de cobertura informativa en radio y televisión, así como uso de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos.