INAPAM 2026: ¿Dónde se puede tramitar la tarjeta y cuáles son los requisitos?

INAPAM Requisitos para tramitar tarjeta del INAPAM: todo lo que necesitas saber. (Portal Gobierno de México)

Antes de iniciar este proceso, debes conocer que la credencial que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no concede un apoyo económico, como algunos otros programas del Gobierno Federal.

La principal función de este beneficio es otorgar a las personas que han cumplido más de 60 años descuentos en gran parte del país, con el fin de ayudar a la economía de las familias mexicanas.

¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener con mi identificación del INAPAM?

Los acreedores a este apoyo podrán obtener descuentos en:

Alimentos

Ropa

Farmacias y servicios médicos

Agencias de viajes

Las personas con su tarjeta INAPAM recibirán tarifas preferenciales en pagos de servicio de agua potable y predial.

Asimismo, contarán con precios especiales o entradas gratuitas a museos y zonas arqueológicas en México. También tendrán gratuidad en diversos transportes públicos.

¿Ya tienes la edad requerida para poder tramitar tu credencial INAPAM? Nosotros te decimos cómo

Este trámite es completamente gratuito si ya cumples con la edad solicitada, solo debes presentarte con la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento

INE o una identificación vigente, que puede ser: cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o una carta de identidad expedida por las autoridades de tu localidad.

o una identificación vigente, que puede ser: cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o una carta de identidad expedida por las autoridades de tu localidad. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses, puedes presentar el recibo de la luz, estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, factura del agua, teléfono o predial.

no mayor a seis meses, puedes presentar el recibo de la luz, estado de cuenta bancario a nombre del solicitante, factura del agua, teléfono o predial. CURP actualizado.

actualizado. Una fotografía impresa que sea reciente y en tamaño infantil.

impresa que sea reciente y en tamaño infantil. Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto.

Existe la posibilidad de que en algunos estados del país te soliciten papeles adicionales a los ya antes mencionados.

¿Dónde puedo realizar el registro de mi tarjeta INAPAM?

Una vez que tengas listos tus papeles, debes ubicar el módulo de la Secretaría del Bienestar más cercano a tu domicilio y acudir de manera presencial en un horario de lunes a viernes de 08:00 am a 14:00 pm.

En caso de que no puedas asistir a las oficinas de manera presencial, por causas de enfermedad o discapacidad, puedes solicitar una visita domiciliaria.