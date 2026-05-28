Ramírez Cuéllar llama “vergüenza nacional” a posible reelección de magistrados del TEPJF

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó como una “vergüenza nacional” la aprobación de una reserva que permitiría a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reelegirse y permanecer hasta 17 años en el cargo.

El legislador morenista criticó la modificación aprobada durante la discusión de la reforma judicial y aseguró que la medida es violatoria de la Constitución. La polémica comenzó luego de que Morena y sus aliados aprobaran una reserva presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, con la que se abre la posibilidad de que los actuales magistrados del Tribunal Electoral puedan participar nuevamente en las elecciones judiciales programadas para 2028.

Ramírez Cuéllar explicó que los magistrados señalados ya acumulan varios años en el cargo y que la nueva disposición extendería todavía más su permanencia dentro del órgano electoral.

“Ellos ya tienen los cuatro de los que estamos hablando, pues ya tienen seis años; les dimos dos, les vamos a dar otro hasta el 2028 y todavía se abrió la posibilidad de que se reelijan con seis años más, lo que llegará casi a 18 años”, señaló.

El diputado insistió en que la reforma judicial impulsada por Morena tenía como propósito renovar el Poder Judicial y terminar con grupos que permanecían largos periodos controlando tribunales y órganos de justicia.

“Nosotros siempre hemos peleado contra las castas que tenían el control de los tribunales, que lo controlaban a perpetuidad y degradaban la impartición de justicia”, declaró. Según explicó, la reforma judicial fue diseñada para abrir paso a nuevos perfiles dentro del sistema judicial, incluyendo personas con carrera judicial y nuevos aspirantes a cargos como jueces, magistrados y ministros.

“Nuestra reforma judicial está proyectada para la renovación, la frescura, la entrada de nuevos elementos con carrera judicial o que tenían la capacidad de ocupar los cargos”, afirmó.

Ramírez Cuéllar aseguró que la reserva aprobada contradice directamente ese objetivo y reiteró que permitir una reelección de magistrados representa una falta grave al marco constitucional mexicano. El legislador también recordó que durante la discusión en la Cámara de Diputados votó en contra de la propuesta y defendió que la Constitución debe respetarse por encima de cualquier interés político.

“Me mantuve en la idea de que la Constitución se respeta por encima de todo”, expresó.

La aprobación de la reserva generó divisiones incluso dentro de Morena, ya que algunos legisladores mostraron incomodidad con la medida. Además, partidos de oposición acusaron que la propuesta representa un intento de mantener control político sobre el Tribunal Electoral. A pesar de ello, Ramírez Cuéllar aseguró que todavía existen posibilidades para corregir la modificación aprobada por la Cámara de Diputados.

“Hay muchísimas oportunidades para corregir esta reserva”, declaró al referirse al proceso legislativo que aún deberá continuar en el Senado.

La discusión ocurre en medio del debate nacional sobre la reforma judicial impulsada por el oficialismo, la cual incluye cambios en la elección de jueces, magistrados y ministros, además de modificaciones al funcionamiento del sistema electoral mexicano. Mientras Morena sostiene que la reforma busca transformar y democratizar el Poder Judicial, las críticas internas y externas muestran las tensiones que existen dentro del propio movimiento sobre algunos de los cambios aprobados en el Congreso.