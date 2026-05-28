Sheinbaum advierte riesgo de injerencia extranjera en elecciones de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que sí existe el riesgo de una intervención extranjera en las elecciones mexicanas, por lo que defendió la reforma aprobada en la Cámara de Diputados que permitiría anular comicios en caso de comprobarse injerencia externa.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la intención de la reforma es proteger la soberanía del país y garantizar que las decisiones electorales correspondan únicamente a los ciudadanos mexicanos.

“En México decidimos los mexicanos”, declaró Sheinbaum al respaldar los cambios al artículo 41 constitucional aprobados por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

La reforma establece como nueva causal de nulidad electoral la comprobación de actos de intervención o injerencia extranjera en los procesos electorales. Entre los posibles casos se contemplan financiamiento ilegal, campañas de propaganda, manipulación digital o presiones políticas provenientes del extranjero.

Sheinbaum señaló que existen antecedentes de organizaciones mexicanas que recibieron recursos desde Estados Unidos y que, según dijo, participaron indirectamente en asuntos políticos nacionales. Como ejemplo mencionó el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Se demostró en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos”, expresó la presidenta durante la conferencia.

La mandataria sostuvo que, ante el contexto internacional actual, es necesario fortalecer las leyes mexicanas para evitar cualquier tipo de influencia externa en futuras elecciones. Además, reconoció abiertamente que sí existe la posibilidad de intervención extranjera en los próximos procesos democráticos del país.

“Sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México”, afirmó.

Sin embargo, Sheinbaum también reconoció que todavía será necesario elaborar leyes secundarias que definan claramente cómo se demostraría legalmente una intervención extranjera y bajo qué criterios podrían anularse unas elecciones.

“El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara”, explicó.

La reforma aprobada por la Cámara de Diputados generó críticas por parte de legisladores de oposición, quienes consideran que el concepto de “injerencia extranjera” es ambiguo y podría utilizarse políticamente para cuestionar resultados electorales. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que todavía no existen parámetros claros para determinar cuándo una acción internacional podría considerarse intervención indebida en una elección mexicana.

A pesar de las críticas, Morena defendió la reforma argumentando que otros países también cuentan con mecanismos legales para evitar interferencias externas en sus procesos democráticos El tema surge en medio de tensiones políticas y diplomáticas recientes entre México y Estados Unidos, además de acusaciones sobre posibles influencias internacionales en asuntos de seguridad y política nacional.

La iniciativa todavía deberá discutirse en el Senado de la República, donde Morena y sus aliados mantienen mayoría legislativa para avanzar con las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal.