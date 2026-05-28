Caso Jaime Arias: ¿Quién es el empresario joyero desaparecido en Jalisco a dos semanas del Mundial 2026?

Jaime Arias Desaparece empresario joyero en el estado de Jalisco. Familiares piden apoyo para dar con su paradero.

Estamos a un par de semanas de iniciar el Mundial y en México las desapariciones continúan. Este es el caso del jalisciense, Jaime Arias García, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares y amigos.

Los allegados difundieron en redes sociales el apoyo de las autoridades para dar con el paradero del empresario mexicano, quien fue visto por última vez el día 27 de mayo, al salir del municipio de San Gabriel, Jalisco, alrededor de las 8:00 de la noche.

¿Quién es Jaime Arias García?

Arias García es conocido en México por ser un comerciante y joyero, representante de una de las marcas y comercializadoras más sobresalientes del país, quien en 2016 recibió el nombramiento “Industrial Distinguido” de ese año.

¿Dónde se le vio por última vez al empresario joyero?

Los reportes indican que antes de su desaparición se dispuso a realizar varias compras en diferentes establecimientos de la zona y después se dirigió al cruce carretero, Cuatro Caminos, pues tenía como destino final la comunidad de Alista.

En imágenes que fueron captadas por diversas cámaras de seguridad, se observa la camioneta negra de Arias García circular sin la presencia del joyero; también se ve en el video que el conductor del vehículo no concuerda con la descripción de su chofer personal.

La camioneta fue localizada horas más tarde en las inmediaciones de Ciudad Guzmán; dentro del vehículo se encontraron rastros de sangre, los cuales alertaron a su familia y a las autoridades.

Ante estos hechos, familiares piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.