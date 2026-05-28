CNTE bloquea Circuito Interior: exigen justicia para sus compañeros en Oaxaca

Bloqueo CNTE

Desde antes del mediodía, miembros de la sección 22 de la CNTE bloquearon Circuito Interior y Reforma para exigir a las autoridades entablar una mesa de diálogo que asegure justicia para el grupo de maestros que fueron atacados este miércoles en Villa Mitla Oaxaca.

La disidencia magisterial partió desde muy temprano del campamento que instalaron en la Calle 5 de Mayo en el Centro Histórico para marchar rumbo hacia la Estela de Luz. Ahí acordaron bloquear una de las avenidas más concurridas de la capital generando caos vial con el objetivo de hacer un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Tras el ataque armado ocurrido en Villa Mitla, Oaxaca, a un grupo de maestros manifestantes, el presidente municipal, Esaú López Quero, se separó de su cargo bajo licencia al ser identificado como el presunto responsable de la agresión.

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