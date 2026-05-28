Conagua desarrolla obras hidráulicas para mejorar el servicio en el sur de Sonora

Conagua desarrolla obras hidráulicas

A través de un comunicado La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que modernizará al Distrito de Riego 038 Río Mayo como parte del Programa Nacional de Tecnificación del Campo que busca tecnificar alrededor de 250 mil hectáreas para mejorar su productividad.

El documento destaca que por primera vez en más de 50 años, se destinarán más de 2 mil 350 millones de pesos para producir más alimentos con menos agua, lo cual generará beneficios para las familias de los productores y para la sociedad en general.

Los trabajos que se realizan en el Distrito de riego Río Mayo incluyen el revestimiento de las redes de distribución, mayor y menor, y la tecnificación parcelaria.

Además se rehabilitan pozos para un mejor abasto de agua para riego y se implementa un centro de control y monitoreo, que permitirá hacer más eficiente el uso del agua.

“Con estos trabajos y los que se desarrollan en los otros dos distritos de riego de la entidad, no sólo se incrementará la productividad del campo sonorense en 25%, sino que también se podrá ahorrar hasta 60 % del agua” resalta el documento.

Con estas acciones Conagua mantiene firme el compromiso de desarrollar obras de infraestructura que permitan mejorar la productividad agrícola del campo mexicano, con un mejor uso del agua.