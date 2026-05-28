Diputados de la 4T avalan reforma para la reelección de magistrados del TEPJF

Diputados aprueban reelección de magistrados del TEPJF; oposición acusa “albazo”

En la Cámara de Diputados los legisladores de la 4T aprobaron una modificación a la reforma judicial que permitirá que magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan participar nuevamente en las elecciones de 2028 para mantenerse en el cargo. La decisión generó críticas de la oposición, que acusó a Morena y sus aliados de impulsar un “albazo legislativo”.

La propuesta fue presentada durante la madrugada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna como una reserva al dictamen de reforma judicial. Con el respaldo de Morena, PT y PVEM, la modificación fue aprobada en San Lázaro y ahora será enviada al Senado para continuar el proceso legislativo.

Actualmente, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF tienen periodos definidos y escalonados. Sin embargo, con la reforma aprobada, quienes actualmente ocupan esos cargos podrán contender otra vez en la elección judicial prevista para 2028. Esto abriría la posibilidad de que algunos permanezcan hasta 2034.

Entre los magistrados que podrían beneficiarse se encuentran Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez. La reforma forma parte de un paquete de cambios relacionados con la elección judicial impulsada por el gobierno federal y la mayoría oficialista en el Congreso.

Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron la medida argumentando que no se trata de una reelección automática, sino de permitir que los actuales magistrados tengan las mismas oportunidades de competir que cualquier otro aspirante. También señalaron que la intención es evitar un trato diferenciado hacia quienes actualmente integran el tribunal electoral.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó públicamente la reforma y aseguró que los magistrados electorales merecen respeto, aunque existan diferencias políticas con ellos. Diputados oficialistas afirmaron que la reforma busca dar continuidad y estabilidad al funcionamiento del órgano electoral.

Sin embargo, partidos de oposición criticaron fuertemente la decisión y acusaron que la reforma fue presentada de último momento sin suficiente discusión. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la modificación contradice el discurso oficial contra la reelección y el nepotismo.

Algunos legisladores incluso dentro de Morena mostraron incomodidad con la medida. El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar expresó reservas sobre la propuesta, aunque finalmente la mayoría del bloque oficialista votó a favor. La sesión estuvo marcada por discusiones intensas, acusaciones entre bancadas y una larga jornada legislativa.

La reforma también contempla aplazar hasta 2028 la siguiente elección judicial y modificar las fechas de la consulta de revocación de mandato para que no coincida con otros procesos electorales. Morena sostiene que estos cambios permitirán una mejor organización del nuevo sistema judicial y electoral.

Especialistas y analistas han advertido que la medida podría generar dudas sobre la independencia del Tribunal Electoral, ya que algunos de los magistrados señalados han participado en decisiones importantes relacionadas con elecciones recientes y con resoluciones favorables al oficialismo.

Continuará ahora en el Senado, donde Morena y sus aliados también cuentan con mayoría para avanzar las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal.