Presentan estrategia “Morelos por la Seguridad” para fortalecer la paz en el estado

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó la estrategia “Morelos por la Seguridad”, un plan enfocado en fortalecer la construcción de paz y mejorar la seguridad en los municipios del estado mediante la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

El anuncio se realizó desde la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca, donde la mandataria explicó que esta estrategia está alineada con la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el evento, González Saravia señaló que el proyecto se basa en cuatro ejes principales: atención a las causas de la violencia, dignificación policial, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre instituciones de seguridad.

La gobernadora destacó que continuará la presencia de fuerzas federales como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, además de las corporaciones estatales y municipales para reforzar las labores de vigilancia y prevención.

También informó que se realizarán Ferias de la Paz en los 36 municipios de Morelos, además de actividades preventivas en comunidades y programas dirigidos a jóvenes para reducir factores de riesgo relacionados con la violencia.

Otro de los objetivos será fortalecer la denuncia ciudadana para que la población participe de manera más activa en la prevención del delito y en la construcción de entornos más seguros.

“Esta hermosa tierra merece vivir en paz y bienestar. Estamos comprometidos a transformar la realidad en favor de la ciudadanía”, expresó la gobernadora durante su mensaje.

Al acto asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, alcaldes, integrantes del sector empresarial, organizaciones civiles y estudiantes, quienes respaldaron la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno estatal.

Los participantes coincidieron en que la coordinación entre instituciones y el trabajo cercano con la población serán claves para mejorar la tranquilidad y el bienestar de las familias morelenses. El gobierno de Morelos busca reforzar las acciones de prevención y atención a la violencia en el estado, además de impulsar una mayor colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales.