Diputados aprueban reforma para anular elecciones por injerencia extranjera

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitiría anular elecciones en México cuando se compruebe que hubo injerencia extranjera en los procesos electorales. La propuesta, impulsada por Morena y sus aliados, también abrió el debate sobre la creación de una comisión que revisaría perfiles de posibles “narcocandidatos”.

Está iniciativa fue aprobada con mayoría de votos en San Lázaro y ahora pasará al Senado para continuar su discusión. De acuerdo con legisladores oficialistas, el objetivo es “blindar” la soberanía nacional y evitar que gobiernos, organizaciones o intereses extranjeros influyan en las decisiones políticas del país.

Dicha reforma reforma propone modificar el artículo 41 de la Constitución para agregar una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera. Entre las posibles formas de injerencia se mencionan el financiamiento ilegal, campañas de desinformación, propaganda, manipulación digital o presión política proveniente del extranjero.

Durante la discusión, diputados de Morena defendieron la propuesta al señalar que México debe proteger sus elecciones de presiones externas. El coordinador morenista Ricardo Monreal afirmó que otros países de América Latina han enfrentado situaciones similares y aseguró que la intención no es afectar la democracia, sino fortalecerla.

Sin embargo, partidos de oposición como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la iniciativa y advirtieron que los conceptos utilizados son ambiguos. Legisladores opositores señalaron que la reforma podría usarse para cuestionar resultados electorales incómodos o generar conflictos políticos después de una elección cerrada.

Además de la reforma sobre injerencia extranjera, en el Congreso también se discutió la creación de una Comisión de Verificación de Integridad, propuesta para revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles vínculos con el crimen organizado. La medida surge en medio de preocupaciones por la presencia del narcotráfico en la política mexicana.

No obstante, el Instituto Nacional Electoral (INE) expresó dudas sobre esta propuesta. La consejera presidenta Guadalupe Taddei señaló que el organismo electoral no puede convertirse en “juez y parte”, ya que esto pondría en riesgo su neutralidad. También advirtió que sería complicado negar candidaturas solamente por sospechas o información no comprobada.

Especialistas y analistas también han cuestionado cómo se comprobaría legalmente la injerencia extranjera y quién determinaría si esta afectó realmente el resultado de una elección. De acuerdo con Morena, la decisión final quedaría en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La discusión ocurre en un momento de fuertes tensiones políticas rumbo a las elecciones de 2027 y en medio de reformas impulsadas por el gobierno federal. Mientras Morena asegura que busca proteger la soberanía y evitar la infiltración del crimen organizado, la oposición acusa que las modificaciones podrían abrir la puerta a un mayor control político sobre los procesos electorales.