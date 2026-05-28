Ebrard apuesta por fortalecer relación México-EU durante nueva ronda de negociaciones del T-MEC

Marcelo Ebrad y Ronald D. Johnson Bienvenida a la delegación estadounidense para la revisión del TMEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que las negociaciones entre México y Estados Unidos en el marco del T-MEC permitirán fortalecer la relación económica y comercial entre ambos países, considerados sus principales socios comerciales.

La declaración ocurrió durante una recepción organizada por Ebrard en la Ciudad de México para la delegación estadounidense que participa en la primera ronda formal de negociaciones bilaterales.

La comitiva de Estados Unidos está encabezada por Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), e incluye funcionarios, legisladores y empresarios de diversos sectores económicos.

En el encuentro también participaron representantes del sector privado mexicano, entre ellos José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Sergio Contreras, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), y Oscar del Cueto, presidente de la American Chamber of Commerce México (AmCham).

Durante el evento, Marcelo Ebrard agradeció la disposición al diálogo tanto de Jeffrey Goettman como del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, destacando la importancia de mantener la cooperación económica bilateral.

Las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzaron este miércoles y concluirán el viernes. Entre los principales temas que serán discutidos destacan la industria automotriz, acero y aluminio, dispositivos médicos, temas laborales, minerales críticos y seguridad de las cadenas de suministro.

El gobierno mexicano busca que estas conversaciones permitan mantener la estabilidad comercial regional y fortalecer sectores estratégicos frente a los desafíos económicos internacionales.