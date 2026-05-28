SICT lanza programa para renovar camiones y autobuses de carga y pasaje

Mediante esquemas de financiamiento dirigido a los micro y pequeños transportistas, podrán adquirir unidades nuevas o seminuevas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció un nuevo programa de modernización dirigido al autotransporte federal de carga y pasaje, esto con el objetivo de renovar el parque vehicular mediante esquemas de financiamiento respaldados por el Gobierno federal.

El programa permitirá que micro y pequeños transportistas accedan a créditos para adquirir unidades nuevas o seminuevas, a través de garantías otorgadas por Nacional Financiera (NAFIN).

De acuerdo con la dependencia, el esquema busca apoyar a transportistas que cuentan con entre 1 y 30 unidades, con el fin de mejorar la seguridad vial, la competitividad y las condiciones operativas del sector.

El aviso fue publicado este 28 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que podrán participar personas físicas con actividad empresarial y empresas cuya actividad principal sea el autotransporte federal de pasaje y carga.

La SICT clasificó a los beneficiarios en dos grupos: micro transportistas, con entre una y cinco unidades, y pequeños transportistas, con entre seis y 30 vehículos.

El financiamiento operará bajo un esquema de riesgo compartido entre NAFIN e intermediarios financieros participantes, con montos de hasta 15 millones de pesos o su equivalente en dólares.

Para unidades nuevas, el plazo máximo será de hasta 84 meses con un enganche mínimo del 10%; mientras que para vehículos seminuevos el financiamiento podrá extenderse hasta 60 meses con un anticipo mínimo del 15%.

Entre los requisitos destaca contar con permiso vigente de autotransporte federal emitido por la SICT y acreditar una antigüedad mínima de tres años operando en el sector.

La dependencia explicó que el programa tendrá vigencia indefinida, siempre que exista disponibilidad presupuestal dentro del Programa de Garantías NAFIN.

Además de impulsar la sustitución de unidades antiguas, el gobierno federal busca fortalecer la seguridad en carreteras y reducir costos logísticos mediante vehículos más modernos y eficientes.

El programa entrará en vigor a partir de este viernes, un día después de su publicación oficial en el DOF.