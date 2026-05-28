Harfuch descarta postularse para contienda presidencial del 2030; “soy secretario de Seguridad”

Harfuch descarta presentarse a la elecciones presidenciales del 2030 (José Betanzos Zárate )

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, indicó que no se ve postulandose para la elecciones presidenciales del 2030.

En entrevista radiofonica fue cuestionado sobre qué tenía que pasar para que fuese candidato a la presidencia, ya que “cuenta con altos niveles de popularidad”.

“Si hay un trabajo que no permite una agenda de trabajo paralela, es la de secretario de Seguridad y creo que sería irresponsable y hasta una falta de respeto a mis compañeros que están todos los días arriesgando su vida y no solo los policías, el Gabinete de Seguridad”, destacó Harfuch.

Asimismo, mencionó que será secretario de Seguridad hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum lo requiera y precisó que su popularidad se debe a que él es quien presenta los resultados del Gabinete de Seguridad.

“Ayuda a que nos identifiquen más con buenos resultados”, manifestó en la entrevista, y añadió que detrás de él hay cientos de hombres y mujeres y quienes a diario ejecutan la estrategia de seguridad.

Incluso comentó que cada mes, la Jefa del Ejecutivo Federal premia en una ceremonia privada a los mejores elementos.

Al reiterarle la posibilidad de ser candidato presidencial, el titular de la SSPC expresó “sí, lo descarto porque soy secretario de Seguridad”.

“Nuestro trabajo no es político y tenemos una enorme ventaja: una presidenta de México con alto nivel de aprobación”, agregó.

Además, detalló que el equipo de trabajo del Gabinete de Seguridad es muy grande, pero que con la coordinación y liderazgo de Sheinbaum es que todo funciona y se entregan los buenos resultados.

“Somos un equipo muy grande pero ha funcionado la coordinación estrecha con liderazgo de la presidenta. Tenemos una presidenta que dirige todos los días el gabinete de seguridad”, dijo.