Instalan Gobernación y Edoméx 99 Consejos de Paz y Justicia Cívica para prevenir la violencia

Instalan Gobernación 99 y Edoméx Consejos de Paz y Justicia Cívica para prevenir la violencia

Con el objetivo de prevenir la violencia y fortalecer la convivencia pacífica en las comunidades, el Gobierno del Estado de México instaló los primeros 99 Consejos de Paz y Justicia Cívica en coordinación con el Gobierno federal.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la instalación y toma de protesta de los mil 300 integrantes que formarán parte de estos consejos, los cuales buscarán atender las causas que generan conflictos y violencia en los municipios mexiquenses.

Durante el evento, la mandataria estatal señaló que esta estrategia permitirá fortalecer la seguridad desde un enfoque preventivo y cercano a la ciudadanía, privilegiando el diálogo, la mediación y la conciliación entre las personas.

“Trabajando en equipo con la Secretaría de Gobernación y los tres órdenes de Gobierno, la Justicia Cívica nos permitirá actuar de manera preventiva, con un enfoque de proximidad, privilegiando el diálogo, la mediación, conciliación y la convivencia pacífica”, expresó Delfina Gómez.

La gobernadora recordó que desde 2023 el Estado de México cuenta con la Ley de Justicia Cívica, herramienta que ha permitido avanzar en la construcción de paz en la entidad y mejorar la atención de conflictos comunitarios antes de que escalen a situaciones más graves.

También destacó que, gracias al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, se ha logrado una disminución de más del 60 por ciento en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

“La estrategia de seguridad impulsada por nuestra Presidenta está dando resultados en favor de la tranquilidad de las familias mexicanas y mexiquenses”, afirmó la mandataria estatal.

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica estarán integrados por autoridades municipales y representantes de distintos sectores sociales, quienes fueron capacitados para realizar diagnósticos territoriales, identificar problemáticas en sus comunidades y proponer acciones prioritarias para atenderlas.

Además, trabajarán de manera coordinada con los llamados Comités de Paz para dar seguimiento a los resultados y fortalecer la participación ciudadana.

Por su parte, Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, reconoció al Estado de México como una de las entidades con mayores avances en la implementación de estos consejos.

Explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dará seguimiento mensual y anual a las acciones realizadas para garantizar mejores resultados en cada municipio.

En tanto, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, llamó a las y los presidentes municipales a reforzar las políticas de prevención y atender las causas relacionadas con la violencia, la desigualdad y la exclusión social.

Al evento asistieron integrantes del gabinete estatal, representantes del Poder Judicial y Legislativo, autoridades federales, municipales y representantes de instituciones religiosas.