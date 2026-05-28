La familia de Enrique Inzunza: ¿quiénes son y por qué lo señalan de nepotismo en Morena y el Poder Judicial?

Enrique Inzunza La familia del senador ocupa cargos públicos

La licencia solicitada por el senador de Morena, Enrique Inzunza, en medio de la presión política derivada de la difusión de una orden de aprehensión en Estados Unidos con fines de extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, retomó los cuestionamientos alrededor de su círculo familiar y su presencia en distintas áreas del poder público.

El senador morenista es acusado de nepotismo por la oposición. Familiares directos del legislador ocupan puestos en el Senado, el Poder Judicial y dependencias estatales.

Aunque los señalamientos iniciaron por la participación de su hija dentro de la bancada morenista, los registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran una estructura más amplia que involucra a esposas, hermanas, sobrinos y otros parientes en posiciones del sector público.

¿Qué cargo ocupa la hija del senador Inzunza?

El primer cuestionamiento surgió alrededor de Aitana Inzunza, hija del senador morenista, quien actualmente forma parte de la Coordinación de Asesores de Morena en el Senado de la República.

La información disponible en registros oficiales indica que las posiciones ocupadas tanto por su hija como por integrantes cercanos de su equipo comenzaron desde septiembre de 2024, cuando Enrique Inzunza llegó al Senado y la coordinación parlamentaria estaba encabezada por Adán Augusto López Hernández.

El relevo en la coordinación, ahora bajo el mando de Ignacio Mier, mantuvo intacta esa estructura laboral.

¿Quiénes son los familiares de Enrique Inzunza y qué puestos tienen?

Según una publicación de Excelsior, los señalamientos crecieron al conocerse que varios integrantes de la familia Inzunza ocupan cargos relevantes dentro del Poder Judicial y otras áreas administrativas.

Su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, se desempeña como magistrada de primera instancia y preside la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar.

En la misma estructura judicial aparecen también sus hermanas y un hermano. Aida Inzunza Cázares ocupa un cargo como magistrada electoral; Lorena Inzunza Cázares trabaja como jueza en el Juzgado Tercero Civil; mientras Javier Inzunza Cázares funge como Secretario de Acuerdos.

La red familiar se extiende además a sobrinos y otros parientes con responsabilidades dentro de oficinas públicas. Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez aparece como directora de la Región Norte del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Emilio Cázares Valdez ocupa la Jefatura de la Unidad de Contabilidad de la Dirección de Finanzas de la Oficialía Mayor. Diana Elide Iribe Cázares trabaja como jueza en Mocorito.

A esa lista se suma Yarely Lizeth Valdez Inzunza, identificada como jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas y Atención al Público en los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la zona Centro-Norte.

La licencia de Enrique Inzunza en el Senado

La separación temporal de Enrique Inzunza ocurre después de varias ausencias consecutivas en sesiones legislativas y en reuniones de la Comisión Permanente, un contexto que elevó las presiones dentro y fuera de Morena.

El senador anunció a través de redes sociales que permanecerá en la Ciudad de México y continuará atento al desarrollo del periodo extraordinario del Senado, aunque decidió apartarse temporalmente de sus funciones para permitir que su suplente, Omar Alejandro López Campos, participe en las sesiones programadas para el 28 y 29 de mayo.

En su mensaje, Inzunza sostuvo que acudió previamente al Senado en atención a la convocatoria legislativa y aseguró haber cumplido siempre con sus responsabilidades como servidor público.

También afirmó que su decisión responde a una “embestida mediática” impulsada, según dijo, por sectores de la derecha y determinados medios de comunicación.

Pese a la licencia, adelantó que continuará respaldando a Morena desde fuera del pleno mediante opiniones y acompañamiento en la discusión de reformas contempladas para el periodo extraordinario.