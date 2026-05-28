Lleva PAN a Senado playeras de “Yo con Rocha”; ¡vengan a ponérselas!, retan a Morenistas

Panistas les llevan playeras a morenistas con leyenda de "Yo con Rocha".

La creciente polarización que mantienen desde hace unas semanas Morena y el PAN se hizo presente en el arranque de la sesión del Senado para discutir el aplazamiento de la elección judicial pues el blanquiazul llevó camisetas color guinda con la leyenda “Yo con Rocha”, en alusión a un respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con carteles del narcotráfico.

“¡Hay todas las tallas, vengan a ponérselas…!”, retó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya a unos desencajados morenistas que observaban el rack de ropa donde colgaban decenas de playeras guinda, color que identifica a ese partido

Furioso, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña calificó como infame, inaceptable y e irrespetuosos a los panistas.

“¡ Nos faltan al respeto!”, reclamó sumamente molesto a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

“¿Qué se la ponga, que se la ponga!” , exigieron los panistas a Fernández Noroña en señal de burla.

Fueron momento tensos al arranque de esta sesión del periodo extraordinario donde las bancadas fijaban postura sobre esa reforma que plantea algunas modificaciones a la reforma judicial donde los panistas ataviados con playeras de “Yo con Maru” acusó una serie de trampas en esta reforma.

“¿Alguien pasará a poner la playera? En serio ¿ ningún senador de Morena se quiete poner la playera de Rocha Moya?”, fustigó Anaya quien portaba su playera de “Yo con Maru”.

“Es patético, no hubo uno solo que se ponga la playera porque les da vergüenza tener un narco gobernador..no al narco pacto, no a la narco política”, restregó el panista

Perplejos, la bancada morenista no atinaba a reaccionar hasta que la senadora Malú Micher intentó responder desde tribuna.

“¿Yo con Maru? con la CIA será, ¿ Yo con Maru? violentando la Constitución, no sean ridículos, juraron defender la Constitución mexicana no la de Estados Unidos”, reviró