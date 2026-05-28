‘Lord Peña’ reaparece: Peña Nieto es captado en Ixtapan de la Sal.. ¿qué sabemos de la vida del expresidente? El expresidente Enrique Peña Nieto fue visto en un resort en Ixtapan de la Sal y desató críticas en redes sociales por usar calzado de lujo (@jorgemejiamx)

El exmandatario Enrique Peña Nieto volvió a ser tendencia en redes sociales tras reaparecer en un resort en Ixtapan de la Sal, desatando críticas y reacciones en redes sociales.

Fue el usuario Jorge Alfredo Mejía Rivera quien compartió una fotografía de él al lado de Enrique Peña Nieto, señalando que se encontraba en el Hotel Ixtapan Spas & Resort, ubicado en el Estado de México.

¿Qué hacía Enrique Peña Nieto en Ixtapan de la Sal?

La fotografía del expresidente de México rápidamente se viralizó, pues usuarios, además de destacar el aspecto de Peña Nieto, también comenzaron a señalar el calzado que portaba.

En la imagen se observa que Enrique Peña Nieto porta unos zapatos de lujo de la marca italiana Ferragamo, los cuales, de acuerdo con diferentes reportes, cuestan alrededor de $20,000 pesos.

Aunque el usuario que compartió la fotografía no reveló qué hacía el expresidente en el resort, sí añadió una pequeña descripción donde destacaba el “crear experiencias a la altura de cada visita”.

“La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan”.

¿Qué se dice sobre “Lord Peña” en redes sociales tras su reaparición?

Tras la reaparición de Enrique Peña Nieto, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar principalmente sobre el aspecto de “Lord Peña”, apodo con el que es conocido en internet.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Jorge Alfredo Mejía Rivera, persona que compartió la foto de Enrique Peña Nieto, son:

“Qué tiempos con Peña, gobernó como todo un Tlatoani y aparte nos hacía reír”

“Dile que lo extrañamos”

“My Lord, regresa por favor...”

“¡Ya dio el viejazo ese mi expresidente copetón!”

¿Dónde vive actualmente Enrique Peña Nieto? Lo que se sabe sobre la vida del expresidente

Desde que dejó la presidencia en 2018, Enrique Peña Nieto ha mantenido un bajo perfil dentro de la vida pública, por lo que se sabe poco sobre cómo ha sido su vida desde entonces.

Sin embargo, se ha dado a conocer que actualmente Enrique Peña Nieto reside en Madrid, España, aunque a fines de 2025, fue visto otra vez en México, después de que supuestamente visitara a su mamá.

Por otra parte, a Enrique Peña Nieto también se le ha visto en diversas ocasiones en viajes como a Egipto, donde fue captado por unos influencers.