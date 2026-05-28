Tres peleas y altercados para recordar en el Congreso mexicano: golpes y legisladores presuntamente borrachos (Mario Jasso (Cuartoscuro))

Un altercado protagonizado por Zenyazen Roberto Escobar García, diputado por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se vivió este jueves 28 de mayo en el Congreso de la Unión.

En la pelea, que terminó en golpes, empujones e insultos, el actual presidente de la Comisión de Juventud señaló al legislador Zenyazen Roberto Escobar de iniciar el altercado debido a que se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Por su parte, tras recibir gritos por parte de legisladores presentes de la bancada opositora, quienes lo acusaban de su estado etílico, el diputado de Morena exigió que se revisara su vaso, que decía contenía agua, y que, de ser demostrado que en efecto no contenía algún líquido con alcohol, se le otorgara una disculpa.

Este altercado recuerda a otros pasados en la historia de la cámara alta, que se han desatado por distintas cuestiones.

“Esta persona viene en estado inconveniente”: se desata trifulca de 2021 en el Congreso

Un enfrentamiento físico ocurrió durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022 en el Congreso. La acusación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y bancadas de oposición fue dirigida al entonces presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, quien es actual diputado al Congreso de la Unión de México.

El 20 de octubre de 2021, diputados del Partido de Regeneración Nacional (Morena) protagonizaron un combate físico, con golpes, empujones y manotazos con representantes del Partido Acción Nacional (PAN). Esto después de que las bancadas opositoras al oficialismo, conformadas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, exigieran una segunda votación económica de una reserva rechazada por la mayoría de Morena, tras inconformidad con los resultados de la primera resolución.

La solicitud fue rechazada por Sergio Gutiérrez, quien fue acusado por Jorge Triana, vicecoordinador del PAN, de ser el principal responsable del enfrentamiento, después de que negara dicha solicitud.

Alito vs Noroña: una pelea que le costó caro al presidente del PRI

Tras concluir el Himno Nacional Mexicano, el senador y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arremetió contra el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, en una agresión que le costó la destitución del partido que lidera del registro en la Internacional Socialista.

Este altercado marcó un antecedente en la relación de ambos funcionarios y representó la primera ocasión en que el presidente de la Cámara de Senadores fue agredido por otro funcionario en pleno curul.

En agosto de 2025, estos dos funcionarios protagonizaron, en cámara alta, un altercado que terminó en demanda, pues en los videos registrados se observa que Alito, esperando un espacio después del himno, solicitó inconforme algo al presidente de la Cámara Alta, quien le pidió esperar a que terminara el himno, todo esto en un ambiente de roce e inconformidad que terminó en empujones, golpes y caídas.