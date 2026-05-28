Marina desmantela laboratorios en Sinaloa; decomisan más de 2 toneladas de metanfetamina

Laboratorio Clandestino Las autoridades estiman pérdidas millonarias para grupos criminales.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron dos laboratorios clandestinos en el estado de Sinaloa y aseguraron más de dos toneladas de metanfetamina durante operativos realizados en distintos puntos de Culiacán.

Las acciones formaron parte de las operaciones federales contra organizaciones dedicadas a la fabricación de drogas sintéticas y, de acuerdo con las autoridades, representaron un golpe económico cercano a los 215 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Uno de los operativos se realizó en el poblado Las Juntas, donde personal naval localizó un laboratorio clandestino en el que fueron encontrados alrededor de mil 700 kilogramos de metanfetamina.

En ese mismo sitio también se aseguraron cerca de 7 mil 500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos, además de diverso material y equipo.

Entre los objetos localizados había destiladores, centrifugadoras, condensadores, generadores eléctricos, ollas de peltre y tinas con capacidad de 200 litros.

La segunda intervención ocurrió en la comunidad de Corralejo, también en el municipio de Culiacán. Ahí, elementos de la Marina encontraron otro laboratorio clandestino donde fueron asegurados aproximadamente 650 kilogramos de droga sintética.

Además, las fuerzas federales decomisaron 5 mil 600 litros y mil 400 kilogramos de precursores químicos y material diverso relacionado con la producción de metanfetamina.

Tras concluir las diligencias, todo el material localizado en ambos sitios fue inutilizado para evitar que volviera a ser utilizado por grupos criminales.

La Semar informó que las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), dependencias encargadas de integrar las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad señaló que estos operativos buscan frenar la producción y distribución de drogas sintéticas, además de impedir que las sustancias lleguen a las calles y afecten a la población.