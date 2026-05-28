“No hagamos el ridículo nacional”: Ramírez Cuéllar rechaza reelección de magistrados electorales

La discusión sobre la reforma judicial en la Cámara de Diputados volvió a generar divisiones dentro de Morena, luego de que el vicecoordinador del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, rechazara públicamente la propuesta para permitir la reelección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La polémica surgió después de que Morena y sus aliados aprobaran una reserva presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, con la que se abre la posibilidad de que los magistrados electorales actualmente en funciones puedan competir nuevamente por sus cargos en 2028.

La propuesta fue aprobada tras más de 15 horas de discusión sobre las modificaciones a la reforma judicial que aplaza las elecciones judiciales hasta ese año. La votación concluyó con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones.

Durante el debate, Sergio Gutiérrez Luna defendió la medida argumentando que busca “salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación”, para que los actuales magistrados tengan derecho a participar en futuros procesos de elección judicial.

Sin embargo, Alfonso Ramírez Cuéllar criticó fuertemente la propuesta desde la tribuna de la Cámara de Diputados y aseguró que se trató de un “albazo legislativo” que contradice el objetivo original de la reforma judicial aprobada en 2024. El legislador morenista afirmó que la reserva estaba “llena de trampas” y advirtió que permitir la permanencia de magistrados por más años representaría una violación a la Constitución.

“No es un tema menor. Estamos violando la Constitución Política del Estado Mexicano. Aquí juramos respetar la Carta Magna cuando tomamos protesta como legisladores”, expresó frente al pleno. Ramírez Cuéllar recordó que una de las principales promesas de la reforma judicial era terminar con los grupos que permanecían largos periodos dentro del Poder Judicial, incluyendo tribunales colegiados, juzgados y organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral.

Según explicó, algunos magistrados ya habían permanecido seis años en el cargo, después recibieron una ampliación de dos años y ahora podrían mantenerse otros seis más si participan nuevamente en las elecciones de 2028.

“Lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México”, señaló el diputado, generando reacciones entre legisladores presentes.

El morenista insistió en que la intención de la reforma judicial era permitir una mayor movilidad dentro del Poder Judicial y construir instituciones más transparentes y cercanas a la ciudadanía.

“Por la decencia de la reforma judicial y por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra presidenta de la República les pido que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional”, declaró.

Además, Ramírez Cuéllar rechazó la creación de lo que llamó “tribunales de contentillo” y pidió que el nuevo sistema judicial realmente garantice justicia para la población.

Las críticas no solo provinieron de Morena. Legisladores del Partido del Trabajo también mostraron su inconformidad con la propuesta. La diputada Margarita García acusó que algunos integrantes del movimiento impulsaron la reelección pensando en intereses personales.

Mientras tanto, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que la reforma representa una contradicción al discurso oficial contra la reelección y señalaron que podría afectar la independencia del Tribunal Electoral.

Todo tiene un desenlace en medio de una serie de cambios impulsados por el oficialismo sobre el funcionamiento del Poder Judicial y del sistema electoral mexicano. Aunque Morena sostiene que las modificaciones buscan fortalecer las instituciones, las críticas internas y de oposición muestran que el debate aún está lejos de terminar.

La reforma todavía deberá ser discutida en el Senado, donde Morena y sus aliados también cuentan con mayoría para impulsar las modificaciones constitucionales propuestas por el gobierno federal.