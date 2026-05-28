Operativo Enjambre: vinculan a proceso a líder transportista de Morelos

Detenido Mauro "N". (FGR)

Un juez vinculó a proceso a Mauro Rivera Cruz Líder transportista de la zona oriente de Morelos, particularmente en Cuautla.

Este sujeto fue detenido durante el “Operativo Enjambre” en la entidad.

Mauro Rivera y otros funcionarios y políticos morelenses están relacionados con el Cártel de Sinaloa, liderado por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, quien se sabe ha cooptado y/o impuesto alcaldes y funcionarios municipales con el fin de operar con libertad e impunidad.

Este líder transportista fue detenido en días pasados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Luego de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se obtuvo además de dicha vinculación, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Penitenciario número 11 “CPS SONORA” y 15 días de investigación complementaria.